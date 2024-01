Mrle iz Leta 3 užetom zavezan za stup, osvanuo i video: ‘Niste nas shvaćali ozbiljno’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Osebujni riječki rokeri iz Leta 3 ovih dana su posebno vruća tema u medijima. Nakon što je objavljen popis izvođača na ovogodišnjoj Dori, među kojima su naši brkati dečki, medijima se poput munje proširila vijest o tome da su i njihova prijava na natjecanje, kao i sama pjesma, lažni.

S tim tvrdnjama je u javnost izašao Damir Martinović Mrle, rekavši kako ih je prijavio netko nepoznat. Dodao je također kako su angažirali institucije poput DORH-a kako bi razriješili situaciju, no nedugo nakon toga je na društvenim mrežama i YouTubeu osvanula pjesma ‘Babaroga‘, koja se i nalazi na popisu za Doru.

Ubrzo nakon toga, njihove profile na društvenim mrežama preuzeli su ‘pilići’, glavni akteri spota za ‘Babarogu’. Mrle je tvrdio kako je to rezultat hakiranja, no upravo on je u fokusu nove objave koja je osvanula na službenom Facebook profilu benda.

Mrle zavezan i gađan jajima

“Niste nas shvaćali ozbiljno pa je Mrle na**bao. Mi smo Let 3, fu(k ŠČ”, stoji u opisu snimke. Na njoj je Mrle debelim užetom zavezan za betonski stup, a svako toliko se u kadru pojavi žuta pernata ‘ruka’ koja ga pogodi jajem u glavu. Sam Mrle u nekoliko navrata na to reagira psovkama, govoreći kako mu se pilići gade.









“Mrle, spasit ćemo te”, komentirala je jedna pratiteljica, na što joj je pristigao odgovor “Ne može pipipi”. “Te piliće samo Grlić Radman može skurit”, “Luđaci”, “Vas je đavo obuzeo i dobili ste salmonelu”, “Majke vam ga kokošje nabijem”, oglasili su se ostali fanovi, koji očigledno smatraju kako su Riječani ovo sve isplanirali.

Podsjetimo, cijela priča nedavno je dobila zaplet koji je izazvao pomutnju. Dallas Records je objavio Mrletovu izjavu u kojoj on tvrdi da su ih hakirali te da dobivaju i prijetnje. Nedugo nakon toga ponovno su se oglasili pilići iz spota, rekavši kako ih je ‘mama kokoš poslala na Doru’.