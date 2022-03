MOŽETE ZNATI SVE OSIM…! Severina je u objavi označila zgodnog srpskog producenta i otkrila o čemu još ne želi pričati

Severina Vučković na svom je Instagramu podijelila fotografije sa snimanja za jedan domaći magazin te je u opisu razjasnila da njezini fanovi o njoj mogu znati sve osim informacije kad izlazi nova pjesma.

‘Filip Miletić, kad će mi izaći nova pjesma?’, napisala je Severina u objavi te nadodala da sve informacije osim te mogu pročitati u magazinu za koji se fotografirala.

Severina je na fotografiji pozirala u dugoj srebrnoj haljini, crnom sakou i sivim tenisicama te je tagirala poznatu modnu dizajnericu Matiju Vuicu koja joj je odgovorila na postavljeno pitanje.

‘Pa uskoro, valjda’, napisala je Vuica uz emotikone srca.

Nakon razvoda s bivšim nogometnim vratarom Igorom Kojićem, mediji su Severinu povezivali sa srpskim producentom Filipom Miletićem. Iako su mnogi smatrali da njihov odnos nije samo poslovan, Seve je za portal Klix.ba pobila sve tračeve i otkrila da ju sa zgodnim producentom isključivo prijateljstvo.

‘Filip i ja nismo u vezi, ne zabavljamo se. Jednostavno već dugo ne čitam novine, nego mi jave prijatelji što pišu i onda, kad smo vidjeli naslov ‘Kako dalje’, onda smo se smijali jer ono, završili smo ploču i sad ćemo kao prekinuti. Međutim, naša suradnja traje 10 godina, vjerojatno je moj razvod to pokrenuo, ali je toliko pogrešno plasirano. Uopće me više ne pitaju ni je li to istina ili nije, ali bolje da pišu o tome nego o nekim teškim stvarima o kojima se pisalo’, izjavila je Severina.

Severina i Filip svoju su suradnju započeli prije više od deset godina, a on je u to vrijeme bio u ljubavnoj vezi s Metkovkom Anom Bebić s kojom je Severina snimila pjesmu ‘Italiana’.