MOŽE LI SLAĐE? Maja Šuput oduševila novim fotografijama supruga sa sinčićem Bloomom

Autor: Š. P.

Novopečeni roditelji Maja Šuput i Nenad Tatarinov i dalje su prava senzacija na društvenim mrežama, a nove fotografije oduševile su stotine tisuća njezinih pratitelja i u kratkom roku ‘zaradile’ silne lajkove i komentare.

“Tata probudi seee”, napisala je Maja uz fotografije na kojima mali Bloom leži na ocu, a zajedno leže na krevetu u sobi jednog rovinjskog hotela.

Čitava plejada komentatora, među kojima i Majina kolegica Jelena Rozga, šalje najljepše želje i srdačne pozdrave, a neki se, očekivano, još uvijek bave napornim natezanjem – na koga više sliči dječak? Trenutno vodi Nenad.

Maja je u nedavnom intervjuu za Večernji list priznala da ju je (najblaže rečeno) pojačani medijski interes za njezinim djetetom nemalo iznenadio. “Doživjela sam to kao da sam rodila dijete naciji, a ne nama ili sebi. To je bilo do te mjere medijski popraćeno da nam više nije bilo jasno zašto ta medijska pompa, a s druge strane, lijepo je kad čitaš lijepe komentare i ljudi te zovu”, rekla je Maja.