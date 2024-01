Mostarski glazbenik razočaran: ‘Mi Hercegovci volimo Zagreb, ali Zagreb ne voli nas’

Autor: I.D.

Popularni mostarski glazbenik Romeo Nikolić, iako je u zrelim pjevačkim godinama, ne namjerava stati s glazbenom karijerom. Ovaj pjevač je za RTV otkrio što mu se dogodilo s pjesmom koju je poslao na Zagrebfest. “Moja pjesma ‘Voljenoj ženi’ bila je poslana na Zagrebfest, ali nažalost nije prošla. Mi Hercegovci se teško probijamo. Volimo Zagreb, ali Zagreb ne voli nas“, kazao je u emisiji Kompas te je dodao kako je “isto onima koji dolaze iz Bosne, ali ne treba generalizirati”.

Romeo Nikolić ove godine obilježava 50. godina glazbene karijere te je kazao kako bi volio proslaviti koncertom u Hrvatskome domu Hercega Stjepana Kosače u Mostaru. “Jako sam dobar u organizaciji, ali neću moći sam. Želja mi je da pjeva i Doris Dragović. Moram rezervirati termin, ali bit će to u studenome prije božićnih blagdana.“

‘Danas je hiperprodukcija svega’

Rekao je kako je sa smrću velikana Rajka Dujmića, Đele Jusića, Đorđa Novkovića, Arsena Dedića nestalo dobrih pjesama te je dodao da je danas “dobro” samo ono što brzo prođe. “Danas je hiperprodukcija svega. Problem je zagušenosti u medijima i ne može puno toga proći.“ Kazao je kako on pjeva na 12 jezika, ali da su mu osnovni engleski, talijanski, španjolski i njemački, a na nekima je zapjevao i u spomenutoj emisiji. Inače, Romeo je pobjednik showa “Nikad nije kasno 2018.“ i jedan od najpoznatijih pjevača iz Hercegovine, koji je više puta dotaknuo srca velikog auditorija, a posebne emocije izazvao je tada i kod članova žirija.

”Bilo je to jedno lijepo iskustvo, mnogo ljudi sam upoznao s kojima sam i danas u vezi, a, naravno, i zaradio simpatije širokog gledateljstva. Čestitke su pristizale sa svih strana svijeta. Već nakon prvog nastupa dobio sam čestitke s Havaja i iz daleke Australije, Južne Afrike i cijele Europe. To mi je najveća satisfakcija. Najviše su me iznenadile brojne poruke obožavatelja iz Rumunjske, Bugarske, Srbije i Makedonije. Ni u snu se tomu nisam nadao”, prisjetio se Nikolić u jednom intervjuu svojeg puta u popularnom regionalnom showu.









Otvoreno je tada pjevač govorio i o propuštenim prilikama iz zdravstvenih razloga, a jedna od njih je i snimanje pjesama za film ‘Toma’, koji je doživio regionalni uspjeh. Sada kada su mu liječnici dozvolili rad, Romeo nastavlja dalje i najavljuje nove materijale.