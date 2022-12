MORBIDNA BOŽIĆNA DEKORACIJA Društvenim mrežama dijeli se fotografija nesvakidašnjeg prizora: ‘Zašto, za ime Božje, to rade?’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Posljednja tri tjedna, otkako je krenulo adventsko doba, društvene mreže prepune su božićnih motiva – svi se hvale svojim dekoracijama, a isto čine i gradovi diljem svijeta, kako bi se istaknuli posebnost svog adventskog programa. U moru prekrasnih prizora kojima svjedočimo uživo ili pregledavajući internetske stranice, ponekad naiđemo i na nešto neobično, nesvakidašnje, a upravo se takav prizor može ovih dana zateći u Rumi.

Prizor je poprilično morbidan i neshvatljiv mnogim prolaznicima, kao i korisnicima Twittera, gdje je osvanula fotografija neobične dekoracije. Poput mnogih gradova, Ruma je također okićena lampicama, no našle su se tamo gdje baš i ne bi trebale.

Evo okitili Rumu…

Teško da ima jedan normalan kod njih… pic.twitter.com/zJ77x2874W

— Irena Živković (@IrenaBor1) December 19, 2022

Korisnica Twittera podijelila je fotografiju na kojoj vidimo kako su lampice omotane oko nekoliko osmrtnica. Nikome nije jasno kako su se lampice mogle postaviti baš na tom mjestu, dok neki pak kažu kako ni samim osmrtnicama nije mjesto na drveću.

“Zašto, za ime Božje, to rade?”, “Pa nije normalno kačiti osmrtnice i reklame na drvo”, “Osmrtnice se u Rumi i pored za to predviđenih panoa kače po drveću. Inače Ruma je veoma ukusno okićena. Snimit ću pa postaviti”, “Odmah me zaboljela glava. Nisu normalni”, “Lampice su ok, ali lijepljenje osmrtnica po drveću nije”, neki su od komentara.

Kako kažu u komentarima, prošle godine isto se dogodilo u Somboru. Tada su izvijestili da se radi o greškama zaduženih za ukrašavanje grada.