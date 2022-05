‘MORAŠ JE UZETI, A ONDA SE POMAZITI’ Filip i Paula oduševili žiri, ali nitko nije mogao zasjeniti Sandija i Helenu: ‘Ovo je bio nastup za finale’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Glumac Marko Petrić i njegova plesna partnerica Gabriela Pilić završili su svoju avanturu u “Plesu sa zvijezdama”. Ove nedjelje u finalu hit showa Nove TV će se za titulu pobjednika sezone natjecati četiri plesna para – Jelena Perić i Marko Mrkić, Sandi Pego i Helena Janjušević, Filip Vidović i Paula Jeričević, te Pedro Soltz i Valentina Walme.

Marko i Gabriela su u polufinalnoj emisiji popularnog showa kao ples iskupljenja izveli cha cha cha. “Ja ću danas apelirati na publiku da glasuju za vas jer mislim da zaslužujete i da je ovo bio cha cha bombončić”, kratka je bila Larisa Lipovac Navojec, a u istom tonu nastavio Barberić: “Još samo malo začina, ali jako, jako dobro otplesano”.

“Bilo je puno opuštenije nego vaša prošla cha cha. Ti si se opustio i na tebe sam ponosna posebno jer mislim da si svojim trudom došao do ovolikog uspjeha u showu”, istaknula je Larisa. “Ja se danas nisam baš dobro naspavao pa nisam vidio dobro ovaj ples. Jedna stvar samo pozicija vrata je bila malo naprijed i pazi to u drugom plesu, a ja ću si odspavati da vidim malo bolje”, komentirao je Marko. Osvojili su 36 bodova žirija. Drugi ples koju su Marko i Gabriela izveli je paso doble. Komentari žirija su bili kako je kako je to nastup koji priziva finale, te su za paso doble osvojili 39 bodova. U duelu su našli s Filipom i Paulom, no Marko i Gabriela su ipak bili oni koji su odlukom publike ispali iz daljnjeg natjecanja.





Jelena i Marko su u borbi za ulazak u finale izveli paso doble kao ples iskupljenja. “Drago mi je da je ovo bio ples iskupljenja. Bilo je jako snažno, pokreti su bili do kraja i ovaj put mislim da ples nije prošao pokraj vas. Borila si se do kraja”, istaknula je Larisa Lipovac Navojec.

“Tehnički je bilo odlično, odradila si sve kako treba za paso doble. Malo je nedostajalo okvira u rukama, no sve u svemu bilo je izvrsno”, dodao je Marko Ciboci. Osvojili su 38 bodova žirija.

Kao drugi ples Jelena i Marko plesali bečki valcer. “Jelena ja imam jedno pitanje, ali ja ću dati odgovor. Zašto tebi puno bolje leže submisivne uloge, moj odgovor je zato što tvoja duša teži da ne bude pobijeđena. To instinktivno izlazi iz tebe”, komentirao je Ciboci. “Ovo je bilo jako dobro otplesano. A druga stvar je da ti uvijek jako dobro plešeš od početka do kraja i hvala ti na tome”, dodao je Barberić.

“Ja ti moram reći da ja tvoju dominaciju nisam primijetila, ti si jednostavno snažna žena i ta tvoja snaga se jako dobro ukomponira s Markovom snagom. Tako da su se te svije snage nadopunjavale kroz sve emisije. Mislim isto tako da je izvukao i nježnu stranu, a snažne žene imaju sve strane”, emotivna je bila Larisa. Osvojili su 40 bodova žirija.

Jive su u jedanaestoj emisiji izveli Sandi i Helena. “Ti si uvijek imao dobru energiju, ali nije bila ukalupljena. Sad je bila ukalupljena i kanalizirana i to se vidjelo”, komentirao je Ciboci. “Kolega Ciboci si je dao zadatak da daš maksimum i da pomogne Heleni i mislim da je u tome uspio”, komentirala je Franka, a Larisa je dodala: “Meni se isto čini da vam je dobro došao Marko i tih par uputa. Mislim da ste super dobro usvojili upute.” Osvojili su 40 bodova žirija.









Kao drugi ples Sandi i Helena izveli su lyrical. “Kako da ja uopće pričam nakon ovoga? Bez daha, bez teksta, ostavili ste nas sve ovdje i samo smo komentirali wow, wow! Mislim da je za vas teško pronaći neki komentar i epitet da bi dočarali to što izvodite”, istaknula je Franka. “Ovo meni nije bilo za deset, ovo je meni bilo za puta dvadeset. Htjela sam pohvaliti tvoje prijelaze preko poda koje si radio to ne rade ni profesionalni plesači. Ja sam jednostavno vidjela danas ono što si prije rekao mislim da sada možeš plesati koji god ples poželiš”, opisala je Larisa.

“Imao si sve, plesnost, mekoću, snagu. Sve su riječi bespotrebne kad je nastup besprijekoran. Meni ovo nije bio nastup za desetke, ovo je bio nastup za finale”, oduševljen je bio Barberić. Osvojili su 39 bodova žirija.

Filip i Paula izveli su rumbu. “Bome sve si primijenio o čemu smo pričali. Tečnost je bila sjajna, zavladao si scenom, baš je bilo rumbastično”, komentirao je Igor. “Ja sam već jednom rekla da je najteže izvesti nešto jednostavno. Nemaš se iza čega sakriti, sve je bilo tečno i tehnički izvrsno. Bravo”, oduševljena je bila Larisa. “Mislim da ste uspjeli u ovom iskupljenju. Jedna lijepa, dirljiva, jako emotivna rumba”, istaknula je Franka. “Vidi se da su Igorovi savjeti puno pomogli. Tehnički si bio puno bolji. Ali jedna zamjerka je da moraš malo voditi. Ono što moraš uzet je, a onda se pomaziti. Moraš započeti akciju i moraš voditi. Ostalo je bilo puno, puno bolje nego inače”, bio je temeljit Marko. Osvojili su 38 bodova žirija.









Cha cha cha je bio Filipov i Paulin drugi ples. “Danas je ovo bio ples koji je malo mračan, ali opet na vaš način. Ova cha cha mi je danas bila jako specifična, kreativna i fantastična”, istaknula je Larisa i ustala zagrliti Filipa. “Ja mislim da je ovo bio dobar nastup jer si pratio atmosferu i iznio sve do kraja. Vidi se da si se opustio i da vladaš”, komentirao je Barberić. “Ne znam što ste radili između nastupa, ali probudili ste me i zainteresirali. Ovo mogu nazvati možda i najboljom muškom izvedbom cha che u sezoni”, istaknuo je Ciboci. Osvojili su 38 bodova žirija.

Prvi ples Pedra i Valentine bio je bečki valcer. “Vas dvoje. Vi. Evo ovaj gromoglasni pljesak je dobar pokazatelj. Od samog početka vi držite jednu konstantu, niste pali u motivaciji, držali ste se od početka do kraja. Priključci su bili dobri nisi poskakivao, klizili ste i mislim da je ovaj ples pokazatelj zašto trebate biti u finalu”, objasnila je Franka. “Kakav Brazilac, ti si standardizirani Hrvat. Ovo je puno bolja izvedba nego ona prva. Priključivanje je bilo mekano, bravo Franka”, dodao je Ciboci.

“Meni je jako drago da ste plesali moderni valcer ovaj put, zato što ti možeš otplesati i podrške i sve ove lirske elemente. Uvijek ispričaš priču od početka do kraja. Meni je ovo wow”, istaknuo je Barberić. “Meni je cijelo vrijeme u glavi vi ne plešete vi letite. Čisto tehnički, dobro odrađeno, puno pozitive, puno ljubavi. Mislim da ste visoko i da je ovo izvedba s kojom letite u finale”, komentirala je Larisa. Osvojili su 39 bodova žirija.

Tango je bio drugi ples Pedra i Valentine. “Ja se danas toliko zabavljam i sretna sam da vidim toliko dobrog plesa. Napetost i strast se može škarama rezati. Vi ste danas imali sve na svom mjestu, sve je bilo kako treba biti. Možete biti ponosni i zaokružili ste svoje putovanje. Vi ste stvarno par koji zaslužuje biti u finalu”, komentirala je Larisa. “Pedro nikad nisi bolje plesao nego večeras. Sve si izveo kako treba. Čvrst, ali ne prekrut. Bravo i Valentini, odlični ste bili”, istaknula je Franka.