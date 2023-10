Morao je promijeniti ime da bi postao dio Bijelog Dugmeta: ‘‘Čelnici ‘Jugotona’ savjetovali su…’

Autor: Barbara Grgić

Pjevač Alen Islamović proslavio se u bendovima Divlje Jagode i Bijelo Dugme, no manje se zna da je pjevač svojevremeno promijenio ime.

Izvor blizak Alenu otkrio je da je pjevačevo pravo ime Alija te da je uzrok promjene njegova imena bio – Jugoton .

“Kada se dogodio uspon Divljih jagoda, grupe u kojoj je Islamović pjevao, čelnici nekadašnjeg ‘Jugotona’ došli su na ideju koja se njemu u početku nije sviđala. Predložili su Aliji da počne koristiti umjetničko ime Alen, uz obrazloženje da to bolje zvuči i da će tako steći veću popularnost među publikom. On se malo nećkao, nije htio mijenjati svoje ime, ali brzo je popustio i poslušao savjet. Danas gotovo da nitko ne zna da se Alen zapravo zove Alija, jer on nikada u javnosti o tome nije htio pričati”, rekao je izvor.





“Točno je. Nema ništa čudno u tome, mnoge svjetske zvijezde odaberu drugo ime kojim se predstavljaju u javnosti, najčešće neko koje zvuči primamljivije. Tako je bilo i u mom slučaju”, izjavio je pjevač.

‘Ta je grupa bila mašinerija’

Podsjetimo, Islamović se u kolovozu ove godine osvrnuo na Bijelo Dugme i 50. godišnjicu postojanja benda.

“Slaviti 50 godina Bijelog dugmeta na ovim prostorima je velika stvar jer sam bio i dio njihove priče. Taj bend zna se tko je stvarao i dirigirao s njim.



Ta grupu je bila mašinerija, koja je meni odgovarala i u koju sam se uklopio. Bregović je sve stvorio i brend i muziku i način ponašanja. Ako želimo napraviti 50 godina, onda učinimo to na velikoj pozornici bez ucjena koje su bile 2005. godine.









Budimo ljudi svojim unucima ostavimo bisere tih koncerata. Zalogaje koje onda niste progutali, progutajte sada. Svi mi živimo od tih djela i dan danas, ja se mogu popeti na binu u svako doba i sad za 50 godina – nemojmo prodavati prevare, popeti se na binu prdnuti i reći, ja sam Bijelo dugme”, napisao je Islamović.

“Jeste bili moćni u to doba svjetska klasa muzike, pjesama, spotova, produkcije koncerata. Nikad se više ponoviti neće na ovim prostorima, najbolji bend svih vremena”, “Naravno da svi živite od tih pjesama, imate pravo na njih jer su dio vaše prošlosti i života. Ali ono što je bilo 2005. godine je bilo u najmanju ruku isforsirano i lažno do krajnjih granica. Čisti biznis. A i ovo tako zvano Dugme danas, niđe veze. Ali tko voli, neka izvoli”, pisali su Islamoviću.