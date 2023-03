‘MORAM SE BRIJATI SVAKI DAN!’ Žena iskreno progovorila o svojoj neobičnoj svakodnevnici: ‘I dalje sam si lijepa!’

Torri Sunshine, žena je kao i svaka druga, osim što joj raste brada. Da, dlakavo lice njezina je realnost, a sve je počelo u školi, kada je na svom licu ugledala tri crne dlake koje je brzo počupala. Nije ni sumnjala da će od tada brijanje postati njezina svakodnevnica.

“Moram se brijati svaki dan. Svaki put kad izađem u javnost moram se obrijati. Radim od kuće tako da srećom ne moram svaki dan van, ali svakako bi trebala to često činiti. Išla sam u 6. razred kada je mama primijetila da imam tri duge crne dlake na licu. Povukli smo ih i nisam primijetila da su se pojavile neko vrijeme, a onda sam se ubrzo morala početi brijati svaki dan. U dvadesetima sam morala naučiti kako prekriti bradu. Čak sam imala i poremećaj prehrane – ispričala je u svom TikTok videu.





Sindrom policističnih jajnika ju također čini izuzetno umornom 90% vremena, a kad dobije menstruaciju, ona je izuzetno bolna i obilna. Ovo stanje je vrlo često i pogađa svaku desetu ženu u Engleskoj. Mnogi simptomi su iscrpljujući za žene koje ih doživljavaju. Kao i debljanje, višak dlaka na licu ili tijelu i obilne mjesečnice, uobičajeni su simptomi s kojima se suočavaju osobe koje pate uključujući čak i neplodnost. Borba sa simptomima nije uvijek bila podnošljiva i priznala je da je u prošlosti zbog toga bila depresivna.

“Dlake na licu su me uništavale i upravljale mojim životom, ali sada sam došla do toga da potpuno prihvaćam sebe i radim na sebi. To me više ne definira niti upravlja mojim životom. Gledam na to samo kao na nešto s čime se moram nositi i što me iritira jer znam da ima toliko nevjerojatno lijepih i prekrasnih stvari o meni, a ovo je samo jedna sitnica – iskrena je rekla Torri.

Torri baš zbog njezine iskrenosti i realnosti prati veliki broj ljudi na društvenim mrežama s kojima ona svakodnevno dijeli svoju intimu.