MORALA SE PRESVUĆI ZBOG ORGANIZATORA? Otkriveno zašto je Severina pred tisućama ljudi pjevala u pamučnoj trenirci!

Autor: T. P.

Iako Severina Vučković često za svoju publiku na koncertima napravi performans popraćen zanimljivim kostimima, ovog je puta za građane Brčkog nastupala u – širokoj pamučnoj trenirci. Prema pisanju portala Times.ba, Severina je planirala zapjevati u bojama ukrajinske zastave, ali je jedan političar u tome spriječio.

‘Domaćin iz Vlade Brčko distrikta BiH primijetio je što se sprema pa je hitno od organizatora tražio da se to ne smije dogoditi i da izvođač ne smije u tom izdanju izaći na pozornicu Brčko distrikta BiH i tako nastupiti”, navodi Times i dodaje da je siva trenirka koja je izabrala za nastup zapravo rezultat zabrane plave trenirke sa žutim detaljima’, piše bosanski Times.

Severina se prije koncerta fotografirala s obožavateljima u odjeći plave i žute boje, a dva dana uoči koncerta pozvala svu svoju publiku da slijede njezin primjer.

‘Lijepo se ovako probuditi, ali večeras želim biti s vama u Brčkom. Obucite se u plavu boju kao more i žutu kao sunce. I toplo se obucite, jer moramo biti zdravi. I umjetnica mora biti zdrava Konstrakta. Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle? Vidimo se večeras na Trgu mladih. Brčko, volim vas”, napisala je Severina prije nastupa.

Severina je nastupila u običnoj širokoj trenirci, a o incidentu se nije oglašavala, već je zahvalila publici što su došli u velkom broju na njezin koncert.

‘Ovo je prekrasan Trg mladih u Brčkom, gdje sam prvi put pjevala u ponedjeljak navečer. To je bila velika ljubav na prvi pogled. Prepun Trg mladih, vaše ruke i pjevanje zauvijek će mi ostati u srcu. Bilo je hladno, ali to nas nije spriječilo da to bude baš dobra noć’, napisala je Severina ispod fotografija s nastupa.

Kraljicu estrade mnogi su podržali u njezinom ‘modnom buntu’, ali bilo je i onih kojima je takav stil za jednu divu ‘premalo’.

‘Mogli ste ispoštovati ljude i obući se prikladno. Kultura’, ‘Što je napadate? Možda nije imala novaca za haljinu i hlače ili nešto što dolikuje takvoj zvijezdi. Sad će kupiti kad je skupila novce s ovog koncerta’, komentirali su neki pratitelji.

‘Zašto ste toliko svi opterećeni time što je žena nosila na koncertu? Možda kada bi se informirali o tome u čemu je zapravo došla na koncert i da se morala presvući, ne biste ostavljali ovako nepromišljene komentare’, napisala je komentatorica.

Inače, Severina se ovih dana putem društvenih mreža ‘pohvalila’ novom tužbom od strane njezinog bivšeg partnera Milana Popovića s kojim ima sina Aleksandra. Ročište je, slučajno ili ne, zakazano za 21. travnja, baš na dan Severinina 50. rođendana.