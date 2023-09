Montena je iz ratnog Sarajeva spasio dobro poznati hrvatski glazbeni par: ‘Ne mogu im to oprostiti…’

Autor: Barbara Grgić

Smrt Kemala Montena bila je jedan od najtužnijih događaja za čitavu glazbenu industriji. Od njegove je smrti prošlo osam godina, ali neprežaljeni Kemo i dan danas živi u srcima svojih najbližih, ali i vjernih obožavatelja.

“Ljudi ga još vole. Često slušam tatine pjesme dok se vozim u taksiju ili kupujem u trgovinama. Ponekad mi se čini kao da je stalno prisutan, rekla je jednom prilikom Adrijana Monteno, koju je Kemal dobio sa suprugom Brankom, s kojom je u braku bio 40 godina, a osim Adrijane, dobio je i sina Đanija.

Dobio je Kemica za života i dvije unuke – Lajlu i Loru.





‘Romi su me naučili što je pjesma, ali i što je ljubav’

Ipak, njegov životni put bio je sve, samo ne lagan.

“Rođen sam rano ujutro 17. rujna 1948. u sarajevskoj bolnici Jezero koja se nalazi na brdu iznad stadiona Koševo na kome sam kasnije proveo veći dio svog djetinjstva. Moji roditelji, otac Osvaldo i majka Bahrija, koji nažalost više nisu živi, radili su kao radnici na tom stadionu. Bili smo jako siromašni pa smo stanovali u baraci odmah iznad stadiona. Mi na trijemu, a ispod nas u podrumu bila je jedna romska obitelj. Ja sam ih obožavao, stalno sam se družio s njihovom djecom. Oni su me naučili što je glazba, pjesma, ali i što je ljubav” – rekao je Monteno svojedobno.

Glazbenu karijeru počeo je 1967. godine nastupom na festivalu Vaš šlager sezone s pjesmom “Lidija” koja je osvojila prvu nagradu.

‘Nije ovo Sarajevo koje sam volio’

Ovom je festivalu Monteno ostao vjeran i idućih godina, a za njega je napisao neke od svojih najljepših šansona poput Zemljo moja i “Sarajevo, ljubavi moja”, koja je postala svojevrsna himna gradu.

Ipak, tek je kasnije otkrio da ni Sarajevo nije što je nekad bilo.









“Ne volim ovo novo Sarajevo. Pa me onda pitaju kako to da ga ne volim, a pjevam ‘Sarajevo, ljubavi moja’. Ja sam tu pjesmu napisao prije 25 godina, i to drugačijem Sarajevu, koje sam volio. Nije to više to. Ne poznajem dobro ovo Sarajevo. Ili ono ne poznaje mene. Prije bih išao negdje na gostovanje i jedva čekao da se vratim, misleći da se nešto važno dogodilo u ta dva-tri dana dok me nije bilo… Sad više nemam taj osjećaj. A možda to više nije moj grad i zato što u njemu više nema puno mojih prijatelja. Puno ih je u svijetu, puno ih je umrlo. Moguće je da će se Sarajevo regenerirati, ali ne za mog života, bojim se. Prije su ljudi koji su dolazili u Sarajevo, poštovali grad. Poštovali su Kemu, Davora, Haseta, Švabu… Kao da ja dođem kod tebe kući, pa poštujem ako se ne puši, ako se izuvaju cipele i slično. Ovi danas ne poštuju nikog, ponašaju se kao okupatori. Husref Musemić je došao sa strane, Mirza Delibašić je došao sa strane, Toma Zdravković je došao sa strane, ali oni su znali da poštuju Sarajevo i zato su postali Sarajlije”, rekao je Kemo.

Kemin diskografski početak vezan je za 1973. godinu kada je objavio album “Muziko, ljubavi moja” za tadašnji Jugoton. Na njemu se između ostalih hitova nalaze i pjesme “Jedne noći u decembru”, posvećena njegovoj ljubavi iz mladih dana, supruzi Branki.









Pjevao je i stvarao hitove sedamdesetih i osamdesetih, ali devedesete su mu preokrenule čitavi život.

‘Nekom brzo zarastaju rane, meni valjda sporije’

“Žao mi je ljudi što su izginuli, nije mi žao što sam i ja bio tamo. Poznatih i nepoznatih mi je žao. Za njih bih volio da nisu bili u Sarajevu, a ja bih i opet bio tamo”, rekao je Kemo kada su ga pitali o ratu tijekom kojeg je izgubio i dva najbolja prijatelja.

“Znaju ljudi koji prate moje nastupe… Bilo gdje da sviram, ja dosad nisam propustio da ljude zamolim da se zagrle i upale upaljače i da svi zajedno zapjevamo za Davora i Mirzu”, rekao je svojevremeno.

“Nekom brzo zarastaju rane, meni valjda sporije. Netko ne zaboravi nikada. Neki dan sam se vozio iz Sarajeva preko Vraca tamo prema Republici Srpskoj i počeo se tresti. Ja to ne mogu, kad se sjetim kako su otamo… Dosta mi je da pogledam na Trebević, počnem se isti momenat tresti. Nemam taj osećaj kad se vozim preko Doboja, jer tamo nisam bio. Ali, na Pale se ne bih živ dao odvesti… Ne mogu im to zaboraviti, kao da je jučer bilo. A volio bih da mogu, vjeruj”, dodao je Monteno.

Komentirao je Kemo svojevremeno i pjevanje “preko granice”.

“Bio sam ljut na moga pokojnog Davorina Popovića. Znam da svako ima mogućnost izbora, ali on i ja smo zajedno prošli rat u Sarajevu, pa sam njegov odlazak lično doživio. S druge strane, kako se kaže, nikad ne reci nikad. Možda i ja pristanem, kad me ovo sve malo prođe… Dopao mi se Đorđe Balašević, koji je održao u Sarajevu dva koncerta, a onda ček od 160.000 maraka predao za djecu Bosne i Hercegovine. Ne volim tezgarenje u toj priči i ako ikada budem ponovo nastupao u Srbiji, neću ići da uzmem pare. Davorinu sam rekao da je trebalo sa kolegama ići da pjeva na most, kad se već našao tamo dok je bombardirana Srbija. Pa je l’ tako … Hoću reći, išao bih i ja pjevati sa onim ko je prije toga pjevao sa mnom, dok su bombardirali mene”, zaključio je Kemo.

Nakon pet godina provedenih u ratnom Sarajevu i narušenog zdravlja, Monteno 1995. godine prihvaća poziv Arsena Dedića i Gabi Novak te s obitelji seli u Zagreb gdje je ostao do smrti.

Iste godine, Kemo je održao koncert u Lisinskom i to sedam dana za redom. Potom je 2005. godine ponovno stao na istu pozornicu i održao veličanstveni koncert Kemo u Lisinskom.