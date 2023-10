Momčilo Otašević priznao što ga čini tipičnim Crnogorcem, ne srami se toga

Dan ružičaste vrpce humanitarna je akcija čiji je glavni cilj upozoriti na važnost ranog otkrivanja raka dojke, jer se 90% oboljelih žena može izliječiti ako se bolest otkrije u početnom stadiju. Tim povodom ženama se obratio i omiljeni crnogorski glumac Momčilo Otašević.

‘Odvoji vrijeme za sebe’

“Dođi u kazalište da se zajedno smijemo, plačemo, uzdišemo i uživamo. Ali prije svega vodi računa o svom zdravlju, odvoji vrijeme za sebe”, rekao je Momčilo u videu, koji s kolegom Vladimirom Posavcem Tušekom igra predstavu “Tesla – Prilagođavanje Anđela”.





Iako Momčilo nije pretjerano aktivan na Instagramu, redovito objavljuje najave za svoje kazališne predstave u kojima, očito, više uživa nego na televizijskom ekranu.









Momčilo je davnih dana otkrio svoje ‘slabosti’

Jednom je prilikom ovaj glumac priznao da nije baš potpuna laž što pričaju o Crnogorcima.

“Volim se odmarati. Volim ležati. Kad sam slobodan, volim sve podrediti umjetnosti odmaranja. Jedino sam rijetko toliko slobodan”, otkrio je za Tportal.

Međutim, u ljubavi prema odmaranju, rijetki znaju da je Momčilo studirao i nekoliko fakulteta.

“Kada sam odustao od studija arhitekture u Rimu, došao sam doma i rekao svojoj obitelji: ‘Ja želim glumu’. Naravno, očekivao sam osudu jer mi je to bio već treći ili četvrti studij. No, podržali su me i njima sam najzahvalniji za sve što danas imam i što jesam, jer je gluma moj poziv”, priznaje glumac za Gloriju.

Podsjetimo, Momčilo se od glumice Jelene Perčin razveo ove godine nakon pet godina braka, s kojom ima dvoje djece Mašu i Jakšu. Šuškanja o ljubavnim problemima postojala su već neko vrijeme, no Jelena ih je u rujnu prošle godine demantirala.

Momčilo i devet godina starija Jelena vjenčali su se u tajnosti u Crnoj Gori 2018. godine. Glumica je prije njega bila u braku sa poduzetnikom Kristijanom Babićem kojemu je rodila kćer Lotu.