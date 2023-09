Momčilo Otašević najpoželjniji je neženja na Balkanu: Tajnu svog izgleda nesebično je podijelio sa svima

Autor: B.G.

Crnogorski glumac Momčilo Otašević magnet je za žene. Zgodan, uspješan, ambicioznan, a odnedavno – i slobodan.

Tajna izgleda koji žene obara s nogu baš i nije neka tajna. Naime, u više je navrata ispričao kako mu je jako teško uskladiti poslovni život s pravilnom ishranom.

“Pa izgubio sam desetak kila zadnjih par godina. Smijem li to reći? 77 kilograma imam u vrh glave! A imao sam nekad 86 i tada sam mislio da mi fale tri kile. Posao, frka-trka, obaveze. Dogodi se često da ne stignem pojesti. Evo danas sam pojeo pola ručka i onda su rekli krećemo na set. Onda sam drugu polovicu uzeo sa sobom i doslovno je pojeo dva metra od seta. Sakrio se iza jednog ugla i tu ono brzinski pojeo to što sam imao i nastavio snimati”, ispričao je.





Sada je glumac za Story otkrio i kojim jelima ne može odoljeti.

1. Omlet sa sirom

Ujutro volim omlet sa slaninom ili pršutom. Sad sam uz to uključio i skyr sir jer sam shvatio da on ima više proteina nego druge stvari. Čak sam počeo čitati sastave proizvoda, pazite vi to.

2. Srednje pečeni ramstek i batat

3. Voćni Smoothie (napravljen od badema, banana, avokada, mjerice proteina i mlijeka).

Dodao je i kako je u životu više od 17 puta započinjao s vježbanjem, no svaki put nekako odustane.









“Čak imam motiv, al nekako uvijek stanem jer ili imam previše posla, ili ne mogu pronaći vrijeme za trening. Prije par godina sam išao nekoliko mjeseci u kontinuitetu i baš sam se ‘ufurao’ i odmah su se vidjeli rezultati. Tada sam imao čak 86 kilograma što je wow za mene, sada imam nekih 80. Brzo gubim kilograme i uvijek sam bio mršaviji tip.









Mogu jesti jedanput na dan i ne bi ni primijetio, baš me treba tjerati na hranu. Evo preksinoć sam počeo 17. put po redu vježati i super mi ide. Prve upale su tu što je odličan znak. Napravio sam 100 trbušnjaka i pet serija po 10 sklekova. Od aktivnosti inače imam jedino skijanje što je svega 10 dana u godini i to ako imam sreće”, rekao je Otašević kroz smijeh.

Podsjetimo, nakon što je potvrdio da se razvodi od supruge, glumice Jelene Perčin, spajalo ga se s brojnim ženama. Između ostalog i s Anom Uršulom Najev, s kojom glumi u seriji “Kumovi”. Šuškanja nikad nije komentirao jer su, kako kaže, neistine.