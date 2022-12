‘MOLIO SAM BOGA DA SE NE PROBUDIM’ ‘Princ tame’ je neprepoznatljiv! Fanove rastužile nove fotografije

Svaki obožavatelj heavy metal glazbe upoznat je likom i djelom Ozzyja Osbournea, pjevača popularnog benda Black Sabbath. “Princ tame”, kako ga mnogi nazivaju, tijekom svoje je karijere nebrojeno puta šokirao javnost, a njegova posljednja pojavljivanja ostavile su mnoge bez teksta. Pjevač nije više ni blizu onoga što je nekada bio, a osim dijagnosticirane bolesti, na njegovo današnje stanje utjecao je buran život, prepun alkohola, droge i niza tragedija koje su ga snašle.

U 75. godini Ozzy živi s Parkinsonovom bolesti, a o njemu brine njegova supruga Sharon, koja je ostala uz njega čak i nakon što ju je pokušao ubiti. Naime, davne 1989. Ozzy je pod utjecajem alkohola rekao ženi da mora umrijeti i počeo je daviti. Pozvana je policija i sud im je odredio razdvajanje, no oni su ipak ostali zajedno.



Zbog dijagnoze iz 2019. godine, Ozzy danas hoda uz pomoć štapa, a prizori njegova pogrbljena stava i čupave sijede kose rastužuju njegove obožavatelje. Za bolest je saznao nakon što je zbog pada završio u bolnici. “U jednom trenutku sam bio toliko loše da sam molio boga da se ne probudim idućeg jutra. Bila je to je*ena agonija”, rekao je tada za The Guardian. “Misliš da podižeš noge, ali tvoja stopala se ne pomiču. Osjećao sam se kao da hodam u olovnim čizmama”, rekao je.

Od žrtve do slave

Ozzy je često bio iskren u intervjuima, a 2002. godine šokirao je priznanjem da je bio žrtva seksualnog uznemiravanja. “Dva dječaka su me čekala kad bih nakon škole išao doma i gnjavili me. Nisu me tjerali na seks, ali bi me tjerali da skinem hlače, a onda bi me dodirivali. To je bilo strašno. Prvi put kad se to dogodilo bila je prisutna i moja sestra, a to me još više pogodilo. To se neko vrijeme redovito događalo kad god bih se vraćao iz škole. Činilo mi se da traje vječno”, ispričao je tad Ozzy.







Ti su događaji na njega ostavili velike posljedice pa se u tinejdžerskim danima pokušao objesiti, kako piše u njegovoj biografiji. Pronašao ga je otac, a onda ga još zbog toga istukao. Ipak, tragediju života, po njegovim riječima, doživio je 1982. godine, kada mu je poginuo najbolji prijatelj. Randy Rhoads, gitarist i velika Ozzyjeva inspiracija, poginuo je u eksploziji prilikom sudara letjelice i autobusa. Naime, vozač autobusa za bend uzeo je prijateljev avion bez dozvole te su u jednom trenutku zakačili autobus. Svi putnici su poginuli, a među njima je bio i Randy. Ozzy je spavao u autobusu, a prvo što je ugledao bio je avion u plamenu.

I sam je Ozzy bio na rubu smrti, kada se 2003. prevrnuo vozeći quad. Slomio je ključnu kost, ozlijedio vratni kralježak i napuklo mu je osam rebara, od kojih su neka oštetila veće krvne žile. Ozzy je kasnije rekao da je ‘dvaput umro’ i da je preživio isključivo zahvaljujući svom tjelesnom čuvaru Samu Rustonu, koji ga je uspio ga oživjeti. “Liječnici su mi rekli da sam mogao proći puno gore. Mogao sam biti mrtav”, kazao je.

Unatoč svim šokantnim pričama koje se vežu uz pjevačev privatni i poslovni život, od početka je uživao status svjetske zvijezde. Ljudi su obožavali sve što je radio, bilo u Black Sabbathu, solo karijeri, a posebice ih je veselio njegov reality show. Osvojio je niz glazbenih nagrada, a stekao je i titulu “oca heavy metala”, a prošloga je mjeseca “zaradio” čak 4 Grammy nominacije. Ima šestero djece, troje unučadi, a prema objavi njegove supruge, mnogi od njih okupit će se u njegovom domu za Božić.