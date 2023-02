‘MOLIM?!’ ŠOKANTNA IZJAVA MARKA TOLJE: Spomenuo ‘velikog bradatog albina’, Fodor šokiran, Battifiaca u nevjerici

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

U subotu navečer u 20:15 sati u Sportskoj dvorani Marino Cvetković u Opatiji, održava se glazbeno-scenski spektakl Dora, hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije.

Ove godine na Dori će sudjelovati 18 izvođača, a pobjednik ili pobjednica predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu u Liverpoolu. Ovogodišnju Doru vode Mirko Fodor, Mario Lipovšek Battifiaca i Marko Tolja. Podsjetimo, stručni žiri kojeg su činili Željko Mesar, Zlatko Turkalj, Robert Urlić, Ema Gross, Igor Geržina, Željen Klašterka, Ivan Horvat, Tomislav Krizmanić, Dražen Miočić iz 196 pristiglih prijava izabrao je 18 pjesama.

Jedna od večerašnjih izvođačica na Dori, Barbara Munjas, ozlijedila se prije nastupa na ovogodišnjoj Dori. Let 3 došao na traktoru kako su i najavili.

Nakon uvodne glazbeno-scenske točke, Mia Dimšić otpjevala je svoju prošlogodišnju pjesmu ‘Guilty Pleasure’ s kojom nas je predstavljala na Eurosongu.

Voditelji su govorili o teškom izboru žirija za ovogodišnju Doru. Naime bilo je potrebno izabrati 18 pjesama od njih 196.

“A za uspjeh na Dori potrebno je krenuti na put i to ako niš’ drugo barem do Beča gdje nećete kao u Opatiji naletiti na velikog bijelog bradatog albina, nego na malu bradatu ženu…” rekao je Tolja, a Fodor ga je u šoku upitao: ‘Molim?’. Podsjetimo, Batiffiaca je više puta izjavio koliko mu smetaju izjave o njegovom albinizmu.

Redoslijed izvođača









Top of the Pop ft. Mario 5reković – Putovanje

Yogi – Love at First Sight

Boris Štok – Grijeh

Tajana Belina – Dom

Krešo i Kisele kiše – Kme kme

Maja Grgić – I Still Live

Barbara Munjas – Putem snova

Đana – Free fallin’

Patricia Gasparini – I Will Wait

The Splitters – Lost and Found

Hana Mašić – Nesreća

Damir Kedžo – Angels and Demons

Martha May – Distance

Detour – Master Blaster

Meri Andraković – Bye Bye Blonde

Let 3 – Mama ŠČ!

Eni Jurišić – Kreni dalje

Harmonija disonance – Nevera (Lei, lei)