MOLILA GA, A ONDA POKLEKNULA! Suzana Mančić otkrila kako je razorila tuđi brak: ‘Život mi je nudio razne stvari’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Najpoznatija loto djevojka bivše Jugoslavije, 66-godišnja Suzana Mančić već 23 godine ljubi grčkog biznismena Simeona Ockomosa, no ne skriva od javnosti da je ranije imala vrlo buran ljubavni život.

U najnovijem intervjuu, Mančić je otkrila i kako joj se dogodilo ono od čega je strepila – afera s oženjenim muškarcem. “Puno sam šutjela o svom životu, jer nešto treba ostati samo moje. Puno toga sam zaboravila, a i da sam htjela, ne bih mogla ispričati”, rekla je Mančić.

“Šarmirao je, sad mi je žao”

“Život mi je nudio razne stvari, neke sam i prihvatila, a dogodilo mi se sve što nisam željela. Tako sam rekla da ne želim oženjenog muškarca, ali dogodio mi se i taj oženjeni muškarac koji je bio stariji od mene. Znala sam da je oženjen kada sam ga upoznala i rekla sam mu: “Molim te, razvedi se, pa mi se onda javi.” Život nam donosi razne situacije i on je bio zauzet i šarmirao me, trudio se oko mene i ja sam razvela taj brak. Sad mi je žao što sam to učinila jer mi je on dao puno, a ja njemu ništa, prenosi Blic.





Mančić je otkrila i da ne vjeruje u jednu pravu ljubav, jer je i sama imala više velikih ljubavi. “Netko voli jednom ili dva puta, a ja sam voljela više puta. Moralo je biti 10 velikih ljubavi za taj prvi odabir. Voljeti se može više puta ili onoliko puta koliko otvorite dušu i srce da volite i budete voljeni. Nikada nisam imala tip muškarca, nisu bili pretjerano zgodni, ali svaki je imao neku svoju intrigu. To je bitno u ljubavi, da te neko zaintrigira”, komentirala je Mančić.