Mojmira postavila Šerbedžiji osjetljivo pitanje: ‘Znam da vam nikad nije bio drag taj epitet…’

Autor: I.D.

Dvadeset i treća sezona Kazališta Ulysses završava ovaj četvrtak koncertom Rade Šerbedžije i “Zapadnog kolodvora” na tvrđavi Minor na Malom Brijunu.

Tim povodom glumac je gostovao u RTL Direktu te je Mojmiri otkrio što misli o svojim ulogama Rusa u svjetskim filmovima te se osvrnuo i živote holivudskih faca.

‘Umoran sam od toga’

“Najviše me veseli život koji živim strasno sa svojim prijateljima, familijom. S ljudima ovdje. Čas sam u Hrvatskoj, čas sam okolo negdje, u Americi, Londonu. To me još uvijek drži znatiželjnim, sretnim i zadovoljnim.





Završili smo ovu sezonu Ulysses teatra, 23 godine teatra uspješnog, imali divnu publiku, igrali Shakespeara, koncerte. Imam u četvrtak zadnji koncert, zadnja predstava u našem teatru. Gosti su mi Livio Morosin, Vlado Kraslin i Damir Urban i moj Zapadni kolodvor bend”, otkrio je glumac.

Na pitanje hoće li uskoro u mirovinu, Rade odgovora protupitanjem: “Zašto bih ja u mirovinu?”

Naime, Radu svjetska publika najviše pamti po ulogama Rusa, posebno iz Snatcha. A na pitanje smeta li mu taj epitet s obzirom na ratno stanje u Ukrajini, glumac odgovara: “Kako da kažem, već sam umoran od toga, naravno da sam poznati Rus jer sam igrao u nekoliko svjetski poznatih filmova koji su bili među najboljim filmovima tih godina na svijetu. Tako da su se najviše vidjeli, ali više sam igrao drugih uloga u Americi, u svijetu. To nije bitno, uopće nije bitno.”

Na Mojmirino pitanje misli li da nove generacije žive bolje nego one prethodne, Rade odmjereno tvrdi: “Ma uvijek je to sve isto, sve generacije imaju svoje padove i uzvisine. Svaka generacija ima svoju sreću i nesreću, nažalost čini se da sve moraju imati rat.”









Rade o štrajku i umjetnoj inteligenciji

Legendarni glumac se osvrnuo i na veliki štrajk slavnih faca u prijestolnici zabavne industrije.

“Mislim da je štrajk u Hollywoodu ispravan. Jer neprirodno je to kako se u zadnjih 30 godina rade filmovi u Americi, da su samo plaćene vrhunske zvijezde i to jedna ili dvije uloge u filmu, a svi ostali su loše plaćeni. Nije pravedno”, kazao je.

Nakon toga je Rade komentirao i brzo širenje umjetne inteligencije na sva polja života.









“Ne znam kud ide taj svijet, ali izgleda, pošto smo izgubili ravnotežu u ovom svijetu, pogledajte kakve sve imamo u svijetu političare, nema više velikih mislioca, političara, državnika.

Svi su to neki činovnici postali i bezimeni ljudi. Nema ni filozofa koji bi objašnjavali svijet, kao da su se svi zavukli u mišje rupe. Umjetna inteligencija je prirodan slijed kud ide ovaj svijet. Počeo se vrtjeti brže nego stari”, zaključio je.