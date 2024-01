Mojmira na tapeti zbog pizze s ananasom, Hrvati poručili: ‘Ugasite emisiju, postajete čudaci’

Voditeljica i urednica RTL Direkta, Mojmira Pastorčić, našla se na meti kritika zbog jednog od priloga u emisiji. Naime, voditeljica je u srijedu pričala o pizzi s ananasom, koja je izazvala niz rasprava u Italiji. “Dramatična situacija u Italiji, jedan se slavni pizza majstor u domovini pizze u Napulju, usudio napraviti nešto nezamislivo – na pizzu je stavio ananas. Mooolim?!”, najavila je Mojmira prilog.

Kako je voditeljica otkrila, slučaj je to o kojem pišu svi svjetski mediji, ali i kritičari restorana dok su društvene mreže “eksplodirale” od komentara i uvreda na račun ovog pizza majstora. Navodno se nikada prije nije dogodilo tako nešto, da se u centru Napulja jede pizza s ananasom koju Talijani toliko osuđuju. Ali dotični gospodin je uporan i tvrdi da se bori protiv predrasuda, jer se ljudi prema ananasu ponašaju kao da je otrovan.

‘Baš nam je to bitno u životu’

Mojmira je istaknula da ta pizza s ananasom kod ovog pizza majstora košta samo 7 eura. “Ljudi oslobodite se. I ja sam povezan s tradicijom, ali ovo želim probati jer mi je to novost na meniju. Što kažete? Čudno me gledaju”, rekao je on u videu. Gledatelji su odmah nakon ovog priloga u RTL Direktu počeli komentirati na društvenim mrežama.

“RTL, čudite se kao lud na brašno. Ugasite tu rubriku jer postajete čudaci!”, “Nisu više ni simpatični kao s nekim tim pravilima. Kao ne da ti kečap da staviš na pizzu i to. Stvarno nije ni simpatično smiješno već ih treba napleskat sve”, “Svi težimo nečem novom. Pa tako bi i rado probao pizzu s ananasom”, “Ništa novo to već postoji odavno, osobno sam probao. Naravno da ne valja, ali za dobru svinju loše pomije nema”, pisali su.









“Kad može burek sa sirom, e može i pizza sa ananasom, pa jedite”, “u Irskoj jeo prije 2-3 godine pizzu sa ananasom, nije to ništa novo i ne nije dobra i ananas nije za pizzu”, “Otkada se ova pizza pravi, zar ste stvarno toliko zaostali?”, “Kad vidim da vrhunski majstori ovako navlače pizzu na lopatu i onda je još popravlja, ravna i na kraju pica ispadne kao romb, užas”, “Pametan čovjek. Dobio je besplatnu reklamu čak i u Hrvatskoj jer do prije 5 minuta nitko za njega nije niti znao”, “Talijani osuđuju. Baš nam je to bitno u životu što oni osuđuju”, “Prije 20 godina sam jeo tu pizzu u Makarskoj”, “To nisu vijesti kakve želim gledat ili slušati”, “I kod mene u restoranu ima pizza sa ananasom i gosti je rado naruče i sve pojedu ne znam u čemu je problem”, komentirali su gledatelji.