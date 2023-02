‘MOJA JE MAJKA ROĐENA DA BUDE SPRDNJA’: On želi na Eurosong, a svi navijaju da povede ekscentričnu Blondi

Autor: Dnevno.hr

Pjevač Savo Perović, jedan od srpskih natjecatelja koji bi svoju zemlju želio predstaviti na Eurosongu, izazvao je veliku pažnju javnosti, no ne toliko zbog sebe, koliko zbog majke Blondi, koju bi željeli vidjeti s njim na pozornici.

Savo će se predstaviti pjesmom “Prezidente” a u sam nastup uložio je deset tisuća eura. Kaže da to uključuje troškove kostima, plesača, šminke i svega ostalog. Kako mu se svidio Konstraktin nastup, tako je angažirao njenog kreativnog direktora za svoj nastup.



Perović je u razgovoru za Alo rekao da nema Twiter, ali da je pročitao da korisnici ove društvene mreže smatraju da se na pozornici s njim treba pojaviti njegova ekscentrična majka Blondi.

“Moja majka je u javnost dospjela zbog svoje energije i pojave. Ona je realno rođena da bude meme, zajebancija i sprdnja za ljude. Ona uživa u tome i nikada ne miruje, jer ona je stvarno takva. Shvatila je da narod voli budale i shodno tome se ponaša”, kaže Savo i dodaje:

“Život s takvom majkom nije bio težak. To zna biti naporno, ali u najtežim situacijama ona se uvijek izborila osmijehom i energijom. Blondi je odlična majka, ali je u suštini konzervativna. Usprkos tome što se skida, pjeva, ona je sasvim drugačija. Svi smo je pustili, njena energija je takva i morala je eksplodirati. Ona bi voljela u reality, ali ja ne bih volio i smirio sam je da mi sada ne vuče fokus s moje priče”, kaže Savo i otkriva pomalo šokantnu anegdotu koju je imao sa mamom.

“Blondi je željela imati i Only Fans, ali sam je molio da to ne radi. Onda sam razmislio da se već skida na Instagramu i stvarno sam se pitao zašto to ne bi naplaćivala. Naravno da ne bih volio da moja majka bude skroz gola, ali ako se već slika u kupaćem kostimu i tangama, zašto to ne bi radila na specijaliziranoj platformi?! Ako smatra da je to za nju dobro, ja nemam ništa protiv. Ona je mene rodila i ja joj ne mogu naređivati što će raditi u svom životu“, kaže Savo.