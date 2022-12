‘MOJ DJED TO NIJE VOLIO’! Večera za 5 na selu dobila bizaran završetak zbog komunističkog simbola: ‘Htio mi je kopati po tavanu’

Autor: I.G.

U ovotjednoj emisiji “Večera za 5 na selu” prvi je svoje kulinarsko umijeće demonstrirao mladi kuhar Dario iz Bednje, koji je osvojio 27 bodova za svoju večeru.

Na žalost, nisu svi gosti bili impresionirani Dariovim gostoprimstvom. Jedan od tih gostiju bio je Ivan, koji je mu dao skromnu ocjenu šest.

“Bilo je jako dobro i ukusno jelo, no na drvu su bile zvijezde petokrake, moj djed to nije volio, čaše su izgledale kao Sveti gral, nismo u crkvi, i gospodin me mrvicu uvrijedio”, rekao je Ivan.





Mnogi su gledatelji ostali iznenađeni Ivanovim objašnjenjem, a najviše i sam Dario, koji se nakon snimanja emisije oglasio na svojem TikToku, na kojem ima više od 123 tisuća pratitelja.

“Da mi netko da ocjenu šest jer na boru imam petokraku, pa to je božićni ukras, to je dekoracija”, kazao je, objasnivši potom Ivanu i da na stolu nije bio kalež, nego čaše za vino koje su svečane prigode.

Dodao je da je nakon emisije poslao poruku Ivanu, u kojoj ga je upitao čime ga je to “mrvicu uvrijedio”.

“Ma dobro, to je zbog toga kaj mi nisi dao da vidim kaj gore ima još i rekao si da me nikada ne bi pustio gore. Kad sam išao doma, pretpostavio sam da su tvoji gore. Fućkaj ga ja sam preuvredljiv i onda tek poslije skužim i bude prekasno”, odgovorio mu je Ivan, a otkrio je Dario na svojem TikToku.