‘MOGLA JE PLATITI GLAVOM’ Majka Nikoline Pišek završila u bolnici, voditeljica podijelila potresne detalje

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Nakon iznenadnog gubitka supruga Vidoja Ristovića te medijske hajke koja je uslijedila zahvaljujući njegovu ocu Vitoru, voditeljica Nikolina Pišek prošla je kroz još jednu izazovnu životnu situaciju – pogoršanje zdravstvenog stanja njezine majke.

Javnost o tome nije znala ništa sve dok Nikolina, potaknuta potresnom pričom o preminulom novinaru Vladimiru Matijaniću, na Instagramu nije napisala podužu objavu o njezinom, srećom pozitivnom iskustvu s hrvatskim zdravstvom.

“Morala sam naprosto napisati jedan pozitivan tekst”, započela je svoju objavu Nikolina Pišek.





“Zgrožena sam tijekom okolnosti koje su dovele do smrti iznimnog novinara Vlade Matijanića. Nekompetencija i lakonski stav kombiniran s prezrivim dociranjem onih koji bi trebali biti stručni i poslijedično proaktivni. Na stranu manjkavost sustava, preopterećenost djelatnika, trijaža koja se radi pod pritiskom… Reda mora biti. Ulozi su previsoki.”, napisala je, a zatim je spomenula i majčinu situaciju.

“I moja majka mogla je platiti glavom. Prije više od tri tjedna dovedena je na hitnu u KBC Rebro u stanju potpune konfuzije i smetenosti. Djelatnici su se, sasvim ispravno, fokusirali na potencijalno terminalno i akutno stanje – krvarenje u mozgu. Eliminirano je. Pacijent je poslan kući”, piše Nikolina.

“No stanje moje majke se pogoršava. Jedva prepoznaje mene i brata, i to je otprilike to. Primaju me u hitni prijem, objašnjavam da je imunokompromitirani bolesnik koji je u kratkom vremenu doživio više ozbiljnih stresora – smrt supruga i zeta, medijski teror koji mene i nju posredno skrnavi po medijskom glibu unatoč nepostojanju nijednog iskaza s moje strane”, dodaje.

“Srećom, tu priča dobiva novi obrat. Barem za moju majku. Majku u teškom stanju smještaju na KBC Rebro, u rekordnom roku rade sve pretrage, pokreće se cijeli složeni dijagnostički aparat – bez ikakvog traženja veze ili protekcije. Sumnja se na ishemijski moždani udar, na autoimuni proces, na promjene uslijed epileptičnog napada, na meningitis ili encefalitis – moja majka dobiva logopeda koji radi s njom u bolnici”, opisuje stresnu situaciju kroz koju je s obitelji nedavno prošla.

“Da skratim priču, divno i profesionalno osoblje Neurologije 4 predvođeno u ovom slučaju izuzetno susretljivom i stručnom dr. Petrom Nimac uradilo je sve i u pravo vrijeme da moja majka, nakon preboljenog virusnog encefalitisa, u najkraćem roku napusti bolnicu”, piše Nikolina.

“Ovaj poduži tekst je moja zahvala svima koji su sudjelovali i svojom stručnošću i znanjem pomogli, suosjećanjem olakšali, pa čak i brisali suze kad je trebalo. A trebalo je… Ovo je tekst o tome da nije sve crno, da profesionalizam i želja za prakticiranjem Hipokratove zakletve postoji, da nema generalizacije krivnje i da se izvrsnost treba pohvaliti i nagraditi… Neurologija 4 na KBC Rebro, djelatnici Hitne pomoći – hvala vam. Tako se to radi”, zaključuje voditeljica.