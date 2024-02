Modno druženje u Zagrebu: Upoznajte dizajnericu torbi koje su osvojile trendseterice

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Ovog petka i subote svi ljubitelji kvalitetnog hrvatskog dizajna pozvani su na druženje u zagrebački Katran na još jednu vrhunsku modnu poslasticu Fashion MINGLE, gdje će se novim kolekcijama predstaviti već dobro poznati hrvatski brendovi.

Na druženju u Photo Studiju Katran modni brend LINK by Ogi, poznat po minimalističkom dizajnu, predstavit će se kolekcijom odjeće, Jbtorbe novom kolekcijom torbi, a Natali Jewelry i Amaranthine kolekcijama nakita.

Nataly Jewelry je brend nakita od prirodnog materijala čiji je naglasak na čistim geometrijskim oblicima, minimalističkog i idealnog za podizanje svake modne kombinacije, a Amaranthine donosi prepoznatljiv ručno rađeni nakit s motivima hrvatske baštine izveden na nosiv i moderan način.









Uz odjeću i nakit, posjetitelji će moći vidjeti i kupiti torbe brenda Jbtorbe, koje već godinama osvajaju jednostavnošću i bezvremenskim štihom ne samo društvene mreže, već i zagrižene trendseterice.

JBT je sinonim za jedinstvene torbe unikatnog dizajna koje nastaju vrijednim rukama Jadranke Bolčević, a cijela priča se zakotrljala u nekom ozbiljnijem smjeru sasvim slučajno prije gotovo deset godina, kada je dizajnerica Bolčević napravila svoju prvu torbu koja je izazvala nevjerojatne reakcije.

“Gdje god sam se pojavila, svi su me ispitivali gdje sam kupila torbu. Žene su mi prilazile u tramvaju i na cesti i pitale me za torbu, a meni je to sve bilo onako usput, govorila sam: ‘Sama sam si je napravila.’ Većina njih je bila oduševljena veličinom i bojom i tako jedan dan u gradu, kad me je četvrta gospođa zaustavila, rekla sam ‘*ebo te torba’ i onda mi je sinula ideja: koji super naziv, koji dobar logo – JBT. To su zapravo moji inicijali – Jadranka Bolčević i T kao torba”, otkrila je prije nekoliko godina dizajnerica.

Ispričala je i kako su prijateljice imale veliku ulogu u tome da se upusti u dizajn torbi ozbiljnije. “Jedan dan na kavi s frendicama prepričavala sam te događaje i na njihov poticaj otvorila stranicu na Facebooku i Instagramu. Tako je počelo, a ubrzo sam dobila ponudu prijateljice da napravim deset torbi za njezin butik u centru grada. Najprije sam bila zatečena i pitala se kako da napravim deset torbi. Nisam mogla vjerovati da se to događa i da će se te moje torbe prodavati u dućanu. Malo po malo i JBT brend se proširio”, otkrila je dizajnerica, kojoj za izradu jedne unikatne torbe treba oko tri sata, a od početka do kraja ih izrađuje potpuno sama.

Dizajnerima se možete pridružiti na zajedničkom druženju u petak, 9.2., od 13 do 20 sati i u subotu, 10.2., od 10 do 16 sati na adresi Radnička cesta 27. Posjetitelje čekaju posebni popusti, čak i na nove proljetno/ljetne kolekcije.