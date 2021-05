MODERNA PEPELJUGA: Odrastala u bijedi, bila u zatvoru, spasio ju milijarder kojem je rodila četvrto dijete

Ruski oligarh Aleksandar Lebedev (61) izvukao je prelijepu manekenku Elenu Perminovu iz teškog života.

U subotu je rodila njihovo četvrto dijete, sina Sašu.

Elena je sretne vesti podijelila na svom profilu na Instagramu.

“Dobro došao, moj anđele, Saša! Neka tvoj put na ovom svijetu bude pun ljubavi, sreće i prosvjećenja. Počašćena sam što ćemo zajedno ići kroz ovu avanturu života”, napisala je Elena.

Elena Perminova danas za mnoge živi život iz bajke. Bavi se manekenstvom, njezin partner je milijarder, ima četvero djece, uživa u luksuzu, ne mora brinuti o novcu, nosi najskuplju odjeću, a nekada nije imala ništa, čak ni za čokoladu.

Lijepa 34-godišnjakinja rođena je u Sibiru, a djetinjstvo je provela u užasnoj oskudici, tolikoj da su joj čokolada i žvake bile nepoznanica.

U pokušaju da pobjegne od neimaštine, roditeljski dom napustila je sa 16 godina, a vrijeme je provodila s tadašnjim dečkom. Ubrzo je uhvaćena dok je prodavala drogu u jednom noćnom klubu, a njezini problemi su tek počeli.

Završila je u zatvoru, a presuda je bila teška. Čekalo ju je šest godina zatvora. Izdala je glavnog dilera, zbog čega je dobila brutalne prijetnje smrću, a tada u Rusiji još uvijek nije postojao program zaštite svjedoka.









Njezin otac je tada otišao do Lebedeva, koji je radio na donošenju zakona o zaštiti svjedoka kao član parlamenta, zamolivši ga za pomoć. On ju je uspio izbaviti iz tog pakla.

Ovaj nekadašnji službenik KGB-a i milijarder od Elene je stariji 27 godina, ali čak ni to nije spriječilo njihovu ljubav. No, do romanse nije došlo odmah nakon njenog izlaska iz zatvora, već je prošlo neko vrijeme.

Perminova je karijeru modela započela tako što se fotografirala za Playboy, a ova rizična odluka ipak joj je otvorila vrata prema svijetu visoke mode. Paralelno je završavala ekonomiju u Moskvi, a ubrzo je počela vezu sa spomenutim biznismenom, jednim od pet najbogatijih u Rusiji. Par je u braku već 14 godina, a imaju i četvero djece.