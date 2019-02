‘Ženo brutalno si lijepa’ Oči nam ispale kad smo vidjeli Jelenu Veljaču u ovom izdanju – koji dekolte, koje noge!

Autor: Iva Hanzen

Ne bismo to očekivali od nje, ali Jelena Veljača je očito prava ljubiteljica balkanske glazbe. No, glumica voli i dobar provod pa je tako iz oba razloga pohodila najveću dodjelu nagrada na ovim prostorima Music Awards Ceremony koja je održana u beogradskoj Stark Areni. Za tu se prigodu sredila kako nikad do sad, a svoj look je dala uslikati i potom je fotografiju istog objavila na Instagramu. Oči su nam ispale kad smo naletjeli naletjeli na nju, a na isti način su reagirali i Jelenini obožavatelji.

‘Prelijepa’, ‘Rijetkost’, ‘Blistaš’, ‘Isuse ženo brutalno si lijepa’, ‘Wow i onda još tisuću puta toliko’, ‘Napokon si pokazala svoju ljepotu u punom sjaju’, ‘Top’ i ‘Fenomenalna’ samo su neki od epiteta kojima su fanovi obasuli prelijepu glumicu. I mi potpisujemo ove oduševljene komentare jer je Jelena stvarno izgledala božanstveno u zlatnoj haljini načinjenoj od mnoštva resica. Osim zanimljivoj kroja i uočljive boje, kao i materijala, haljina je izazivala poglede i dubokim dekolteom koji je fino balansirao na granici između ukusa i vamp zavodljivosti. Look je zaokružila crnim čizmicama te nakitom koji je bio inspiriran indijanskim štihom. Tako je u jednom outfitu spojila dozu alternative kakva je karakteristična za sve ljepotice koje se bave umjetnošću, a s druge strane je bila maksimalno seksi.