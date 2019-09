Zar je moguće da Žanamari i Maja Šuput izgledaju turboseksi čak i u ovom odjevnom predmetu!?

Autor: Iva Hanzen

Da su slavne Hrvatice najljepše žene na svijetu, bez obzira na to što odjenu, svjedoči i činjenica da u zadnje vrijeme izgledaju senzacionalno čak i kada na sebe stave naizgled običan sportski odjevni predmet. Tako je trenutačno među slavnim hrvatskim ljepoticama hit sportska majica s kapuljačom, popularno zvana ‘hoodie’, ‘hoodica’ ili ‘sweatshirt’, a ove jeseni iz nje ne izlaze Žanamari, Maja Šuput i prijateljica Lane Jurčević te sve veća Instagram zvijezda, Paula Sikirić.

Žanamari je svoju majicu kombinirala uz tajice, dok se Paula dosjetljivo odlučila na to da svoj ‘sweatshirt’ kombinira uz suknju, što je outfitu dalo dozu elegenacije. Maja pak, čak i sa sportskim kombinacijama bira jak make-up, što ovakvom tipu odjevnog predmeta također daje dozu elegancije, ali i sofisticiranosti. Dakle, drage žene, ove jeseni bez imalo grižnje savjesti uskočite u novi omiljeni komad slavnih Hrvatica jer su one pravi dokaz da i sportska majica može biti jako seksi. Bilo da ju kombinirate na uske tajice ili suknju, nećete pogriješiti, a apsolutno je dopušteno zaokružiti look visokim potpeticama.