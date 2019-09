Zar Antonija Blaće ima OVOLIKE GRUDI!? Razorila nas ovim dekolteom!

Autor: Iva Hanzen

Antonija Blaće redovito na Instagramu objavljuje odjevne kombinacije u kojima vodi novi hit show ‘Gospodin Savršeni’, no ona posljednja nas je bome zakucala u pod. Naime, voditeljica ne izlazi iz ženstvenih odijela za potrebe vođenja ove emisije, no ovaj je put začinila look brutalnim dekolteom. Crne hlače i sako naglasila je pripijenim korzetom koji je naglasio njezine grudi, a koliko dobro izgleda svjedoče i brojni pozitivni komentari koje je dobila nakon što je objavila fotografiju kojom se hvali svojim posljednjim izdanjem za ‘Gospodina Savršenog’.

‘OBOŽAVAM❤️ prezgodni ste oboje 😍’, ‘Waaaauuuuu. PRELIJEPA Antonija 💓💕💘🙋‍♂️💋’, ‘Lijepi ste 😉’ i ‘@antonijablace vidi što smo se skockali 🤩💯Divna 😍’, samo su neki od komenatara koje je dobila.