‘Zanima me što se nalazi ispod te haljine?’ Maja Šuput izludila Hrvate izgledom! Misle da zaslužuje Nobelovu nagradu!

Autor: Iva Hanzen

Maja Šuput se za potrebe eventa koji su organizirali Auto Benussi i Jaguar Hrvatska posebno sredila, a srebrna haljina s umetcima za ramena koji su obilježili 80-e, oduševila je fanove nenormalno. ‘Jel bi mi htjela prodati haljinu? Treba mi za vjenčanje, a u Americi ih više nema za kupiti😕 btw,izgledas fantastično💕’, otvoreno ju je pitala obožavateljica, kojoj cijena haljine očito nije problem jer svi znamo da Maja kupuje isključivo skupe odjevne predmete s potpisom.

No, još je direktniji bio fan koji je pjevačicu pitao: ‘Zanima me što se nalazi ispod te lijepe haljine??👍💓😂😂’. Ovakav komentar je svakako bio izrazito neprikladan, pogotovo zato što je Maja udana žena, no on je samo dokaz koliko je pjevačica izludila fanove svojom pojavom kad su prevršili svaku granicu pristojnog ponašanja.

Ostali komentari na ovaj look, poput: ‘Volim te jedina moja💞💞’, ‘Prelijepa bože😘❤️😍’, ‘Jooj, divna sii♥️’ i ‘Kraljicoo, najljepša sii 👑❤🥰✨’, bili su mnogi prikladniji, no jedan je obožavatelj išao toliko daleko da je tvrdio da Maji treba dodijeliti Nobelovu nagradu. ‘Kraljice kada bi me neko pitao da Vas opišem samo jedna rječ bi bila to neopisivo………👑👑👑🇭🇷🇭🇷🇭🇷NOBELOVAC Vam treba dodjeliti…….🙌👑👑👑👑👑👑👑🌍🌍🌍🌍🌍🌍’, smatra dotični. Možda ne bismo išli toliko daleko s idejom da Maji treba dodijeliti Nobelovu nagradu, ali da je pjevačica očito velika inspiracija svojim fanovima, to stoji. ‘Moja kraljice👑👑 najljepša si najbolja na svjetuuu…..Daješ mi inspiracije za bolje sutra….Ja Vam se divim…❤️❤️’, poručila joj je jedna obožavateljica.