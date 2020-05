Žanamari zablistala u elegantnoj crnoj haljini koja je istaknula njezin bujni dekolte

View this post on Instagram

My fav date night restaurant – still my own kitchen 🙈 …iliti sredila se jednom, napravila sto fotki i sad živim u pidjami do idućeg izgovora da se ubacim u haljinu 😂 Smiješi se uskoro jedan koncert!!! Stay tuned 🙌🏼 *Dress @katarinamamic *Bag @mylovelybag_official @boutique.omnia #ootd #blackdress #bag #purse #clutch #mylovelybag #stayingin