Žanamari se pohvalila najljepšim dekolteom koji smo vidjeli u životu! Zar ga ne želite gledati satima?

Autor: Iva Hanzen

Toliko smo očarani dekolteom Žanamari Lalić da bismo ga mogli gledati svaki dan, pogotovo kada grudi istakne na ovako atraktivan način kao na zadnjih nekoliko Instagram Storyja. Naime, pjevačica vožnje u autu sa suprugom voli iskoristiti kako bi napravila dobar ‘selfie’ dok on vozi, a zadnji put je napravila par opasno dobrih ‘selfieja’. Suludo je uopće govoriti da joj na njima grudi izgledaju božanstveno, no ako ste mislili da je ovo poziv muškarcima, varate se, jer pjevačica je preko svojih grudi na jednom od Storyja napisala: ‘Property of Joshua Macks’, odnosno ‘Vlasništvo Joshue Macksa’, što je glazbeni nadimak njezinog muža.