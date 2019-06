Žanamari otkrila čarobni koktel koji koristi kako bi zauvijek imala mlado lice!

Autor: Iva Hanzen

Žanamari Perčić ne osvaja samo tijelom nego i prekrasnim, egzotičnim licem koje zavodi otkako se pjevačica pojavila na sceni. No, ono što također plijeni pažnju jest činjenica da uvijek izgleda svježe i mladoliko, bez obzira na to što joj godine prolaze. Možete li vjerovati da Žanamari ima 37 godina? Da, ne možemo ni mi. No, sada je otkrila kako održava svoje lice zdravim, lijepim i bez ijedne borice. Riječ je tretmanu zvanom mezoterapija.

Mezoterapija je metoda koja se primjenjuje u estetskoj medicini s ciljem regeneracije kože. Prvi put ju je opisao dr. Pistora u pedesetim godinama 20. stoljeća za liječenje kronične boli, a potom je postala metoda za liječenje različitih bolesti i stanja. Osigurava intenzivnu hidrataciju kože, vraća joj elastičnost, tonus i sjaj, a izgleda tako da se pomoću igle, u gornje slojeve kože apliciraju revitalizirajući sastojci. Time se osigurava prelazak epidermalne barijere i omogućuje unošenje aktivnih revitalizirajućih sastojaka u dublje dijelove kože, gdje su oni i najučinkovitiji. Terapija je individualna pa se, ovisno o stanju kože, apliciraju hijaluronska kiselina, vitamini, minerali i antioksidacijska sredstva, koji potiču fibroblaste na produkciju kolagena, elastina i međustanične tvari te slobodnim radikalima štite stanice od oštećenja.

Pjevačica je otkrila da se tretmanu podvrgnula kod doktora Guća te je otvoreno napisala što misli o ovakvim etstetskim zahvatima, ali i Photoshopu kojim se zvijezde dodatno uljepšavaju.

“Pretjerani Photoshop i retuširanje na Instagramu neiscrpna je tema za rasprave i novinske naslove, sije lažnu sliku o ljudima i donosi više štete nego koristi, jer će vas ekipa prije ili kasnije vidjeti uživo 🤷🏻‍♀ Zato volim VIDEO! Video ne laže. Nekad možda u doba prije interneta televizijska rezolucija je trpila svakakva retuširanja, ali danas… 4K rezolucija je, ljudi moji, BRUTALNO ISKRENA! I ako te netko ide ‘popravljat’ to se zaista vidi. Zato se brinem o svojoj koži maksimalno koliko mogu. Na pripremu za zadnja dva spota sam otišla kod @dr_guc na MEZOTERAPIJU – čarobni koktel za refreshanje kože lica, koji potiče kožu na prirodnu regeneraciju i djeluje bolje nego bilo kakav foto ili video filter. Uvijek raspoložen i predan svom poslu, osvojio je i većinu mojih frendica koje su postale njegove klijentice nakon što su vidjele prve rezultate na mojem licu. Ako ne vjerujete, pogledajte moj zadnji spot ‘Ubijaš’ i predzadnji spot ‘Uragan’. Da sam znala s 20 god. da ću ovako moći izgledati na videu u svojim 30-ima, ne bih toliko strepila od njih. Sve je moguće, cure, uživajte u životu, zaboravite strahove, društvene stigme vezane uz ženske godine i bilo što što su vam starije generacije utuvile u glavu! Mlad si onoliko koliko se brineš o sebi, o svojoj koži i svome tijelu i onoliko koliko je pametan tvoj beauty tim 😘”, napisala je Žanamari na svom Instagram profilu.