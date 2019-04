Veliki skandal u britanskoj kraljevskoj obitelji: William vara Kate! Evo s kim!

View this post on Instagram

☑️🇬🇧I’m still wishing for an official trio photograph of the Cambridge children! It would be so cute! 😍😍😍 • • • • • #KateMiddleton #CatherineMiddleton #DuchessofCambridge #PrinceWilliam #DukeofCambridge #PrinceHarry #dukeofsussex #PrinceCharles #QueenElizabeth #PrincessDiana #PrinceGeorge #PrincessCharlotte #PippaMiddleton #BuckinghamPalace #KensingtonPalace #royals #Britishroyals #royalfamily #Britain #Uk #England #Cambridge #MeghanMarkle #duchessofsussex