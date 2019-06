Trump u oštrom sukobu s Meghan Markle! Posjet britanskoj kraljevskoj obitelji bio je baš nezgodan

Autor: Iva Hanzen

Američki predsjednik Trump i njegova supruga Melania posjetili su britansku kraljevsku obitelj, a premda fotografije tog posjeta pršte od osmijeha i dobrog raspoloženja, prava je istina da ovaj posjet i nije bio najbolja ideja. Trump i Meghan Markle ne slažu se dobro, a što je najbolje, njihova je svađa počela puno ranije. Meghan je, naime, 2016. godine u emisiji “The Nightly Show with Larry Wilmore” Trumpa nazvala mizoginim, a onda je dodala i da Trump vodi politiku podjela te da se planira preseliti u Kanadu ako on pobijedi na izborima. Na to je Trump kasnije nezainteresirano odgovorio: “A puno ljudi odlazi onamo živjeti… Što biste vi da vam kažem?”

Kako je Trump izjavio i da je Meghan zločesta, princ Harry i njegova supruga uglavnom su izbjegavli američkog predsjednika tijekom njegova posjeta kraljevskoj obitelji, iako to Trump odlučno negira. U vezi s optužbama da je Meghan zločesta, medijima je rekao: “Ona je bila zločesta prema meni i to je ok za nju, da ona bude zločesta. Ali nije ok za mene da budem zločest prema njoj i nisam bio. Znate što? Ona radi dobar posao i nadam se da uživa u svom životu… Mislim da je veoma simpatična”. No, nekako sumnjamo da je bio potpuno iskren dajući ovu izjavu.