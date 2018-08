Tragičan kraj ‘HRVATSKOG PRINCA HARRYJA’ : Tvrdi da su mu SEVERINA, NIVES CELZIJUS i MAJA ŠUPUT uništile karijeru

20-godišnji model iz Poreča Robert Bojanić, također poznat pod nadimkom ‘hrvatski princ Harry’ najavio je svoj finalni odlazak s modne scene. Iako je ovaj odlazak najavljivao i radnije, sada je definitivno odlučio privesti svoju karijeru kraju.

Nakratko ga je od te odluke odgovorila bivša Miss Hrvatske Vanja Rupena koja trenutno živi u Italiji, a koja mu je ponudila suradnju u Milanu. No, izgleda kako ovo nije bio dovoljan razlog da se ‘hrvatski princ Harry’ zadrži u modnom poslu.

‘Ipak se povlačim s modne scene jer je ovo sve za mene ipak bilo previše, fali mi mir i anonimnosti. U ove dvije godine se jako puno toga desilo. Mislim drago mi je što sam vidio Kinu i Milano i ipak sam radio ono što volim ali se sve prebrzo dogodilo i odjednom mi je krenulo. Nekim modelima treba više godina da bi uspjeli, ali kod mene je to prenaglo krenulo i odmah sam počeo nositi revije i snimati modne editorijale. Radio sam s najboljim fotografima, dizajnerima, bio u uspješnim modnim agencijama, nosio glavne revije u RH i sve je to super, ali ja sam se malo pogubio u tome svemu. Pogotovo kada su me prozvali hrvatskim princem Harryjem od tada me mediji nisu puštali na miru, iskreno to s medijima mi nije trebalo, to je nanijelo štetu mome poslu, čak su neki mediji i krenuli sa sprdnjom na moj račun. Nema gdje me nije bilo. Tek sam sada stao na loptu i tek sam sada svjestan svega što se dogodilo u ove dvije godine, maknuo sam se s društvenih mreža i jednostavno udaljio od svega zato jer sam se zaželio anonimnosti, jako mi privatnost fali. Gdje god da izađem ljudi se okreću za mnom, zaustavljaju me na ulici, u pekari, dućanu. Lijepo je to ali kada se desi par puta, kada se to cijelo vrijeme događa onda to postane naporno. Ne mogu više normalno izaći u klub s prijateljima, cijelo vrijeme hodam s kapom na glavi’, priznao nam je Bojan.

U prijašnjim intervjuima također je priznao kako na hrvatskoj modnoj sceni sve ide preko veze te kako pjevači i glumci kradu posao modelima. Obrušio se i na Severinu, Nives Celzijus te Maju Šuput za koje tvrdi da će prije dobiti ulogu u reklami, nego modeli te će uzeti hrpu love, dok za sebe smatra kako je financijski zakinut. Svojedobno su se u medijima mogli vidjeti i natpisi poput: ‘Hrvatski maneken: Ako želiš nositi reviju moraš popušiti organizatoru’, a pisalo se i o tome da je Bojan dobivao nemoralne ponude.