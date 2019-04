‘To čudo na nogama ti je prestrašno’ Bože, što je ovo Ella Dvornik obukla!?

Autor: Iva Hanzen

Ella Dvornik trenutačno se nalazi u Splitu na kratkom posjetu obitelji, a dok njezina kćerkica Balie uživa u druženju s prabakom i pradjedom, Ella uživa u slobodnom vremenu, kako s Balie, tako i sama. U skladu s tim pohvalila se novim outifitom koji bi mogao biti za kavu, pogotovo kada uzmemo u obzir da je splitska atmosfera savršena za višesatno ispijanje kava, no sudeći po odabiru cipela, moguće je da je više riječ o outfitu za noćni izlazak. Inače, sam look nam je fantastičan, no cipele nam se nikako ne uklapaju u njega. Izgledaju kao nešto što bi obukla Lady Gaga i to prije nekoliko sezona. Ellin odabir obuće nije sjeo niti njezinim obožavateljima pa je jedan fan komentirao: ‘To čudo na nogama ti je prestrašno’ . Doduše, svi ostali fanovi su se složili kako joj je ostatak outfita mrak, a i mi se pridružujemo zaključku. Stvarno je enormno napredovala u stilu, a ovakva odijela stoje joj sjajno te naprave od nje pravu damu.