‘Ti rušiš zakone prirode’ Severina izludila fanove novom golišavom fotografijom

Autor: Iva Hanzen

‘Ovako me samo On nasmijava i fotka kad ne gledam’ napisala je Severina pored dviju fotografija u kupaćem kostimu koje je objavila na svom Instagram profilu. Pritom je dodala oznake značajnog sadržaja, poput: #mojaljubav #lovemyhusband (volim svog muža) #smile (osmijeh) #freedom (sloboda) #volimstosevolimo i #ljubavseljubavljuvraca. Severina je izgleda strašno zaljubljena u svog muža jer ga u zadnje vrijeme ne prestaje hvaliti, no mi smo zaljubljeni u njezine trbušne mišiće. Sa sigurnošću tvrdimo da su to najljepši trbušnjaci koje smo ikad vidjeli te se apsolutno slažemo sa Sevkinim obožavateljima koji tvrde da pjevačica nikad neće ostariti.

I ostali su obožavatelji imali zanimljive komentare nakon ove objave. Odabrali smo one koji su nas najviše oduševili. ‘Godine joj ne mogu NIŠTA 😍🤩’, ‘Kakvo tjelo žena ima u 43 godini žena je mrak bolja od cure od 30 g’, ‘Ajme 😍 izgleda ko srednjoškolka’, ‘Ti rušiš zakone prirode’, ‘Boginja!😍’, ‘Ja mislila devojčurak.Bravo Seve’, ‘Što si starija sve si lipša ❤️’, ‘UVJEK ISTA…BOZANSTVENA💐’, ‘Bez premca na ovim prostorima 👌’, ‘Prelepa si!!!Ti si rame uz rame Sofie Vergare. Savršenstvo!!!’, ‘Svaka ti čast ženo kako izgledaš 👠’, ‘A daaaaaajjjjj… zašto mi moraš pustit suzu na oko?? 😂 Prelijepa moja ❣️ a kad se vidimo odaješ mi jelovnik 💕💕💕’ i ‘Žena zmaj!🔥❤️’ pisali su oduševljeni fanovi.