Svi su ludi za OVIM fotografijama Kate Middleton i princa Williama! Zar je moguće da je sve ovo predstava, a ne ljubav?

Internetom kruže fotografije Kate Middleton i princa Williama u simpatičnoj igri sa štencima koje su nedavno nastale tijekom njihovog posjeta Pakistanu. Iz fotografija je očito da je riječ o jednom od njihovih mnogobrojnih službenih posjeta i tuđim psima, a ne o njihovim vlastitima. Doduše, dobro se zna da britanska kraljica Elizabeta preferira posjedovanje pasa. U jednom je starom intervjuu čak priznala da su joj u životu najbitniji njezini mnogobrojni psi, zatim suprug, a tek onda djeca i to točno tim redoslijedom.

to make your day or night better, here’s some images of Kate and William with some dogs in Pakistan last week 💞 ♕ #PrinceWilliam #KateMiddleton #DukeandDuchessofCambridge #DukeofCambridge #DuchessofCambridge #DuchessCatherine pic.twitter.com/7Z8GIXLQfI

— 𝙖𝙣𝙣𝙞𝙚 ♕ (@duchesskatex) October 21, 2019