Sve je pokazala, samo je prekrila ‘onu stvar’! Rihanna opet provocira kontroverznim fotografijama!

Autor: Iva Hanzen

Već smo pomislili: ‘Kako to da se primirila?’ No, uvijek kontroverzna Rihanna potrudila se da nam odgovori. Ne, nije se primirila i to nam je dokazala posljednjim modnim shootingom za američki časopis Interview Magazine koji je poznat po svojim provokativnim fotografijama koje obično idu uz intervju s nekom od slavnih ličnosti iz područja glazbe, glume, umjetnosti i slično. Za potrebe ovog snimanja Riri je obukla prozirni kombinezon koji je potpuno otkrivao sve, osim intimnih dijelova koje je prekrila krznom, pritom sjedeći na kauču s jednako provokativnim stavom.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. @interviewmag Objavu dijeli badgalriri (@badgalriri) Lip 10, 2019 u 6:21 PDT

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. @interviewmag Objavu dijeli badgalriri (@badgalriri) Lip 10, 2019 u 6:25 PDT

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. such a ph**kin lady. @interviewmag Objavu dijeli badgalriri (@badgalriri) Lip 13, 2019 u 6:43 PDT

Podsjetimo, američka je pjevačica sklona pokazivati svoje tijelo u javnosti, a pogotovo obožava pokazivati bradavice. Zato uglavnom u privatnim prilikama nosi samo običnu potkošulju bez grudnjaka, dok na crvenom tepihu voli uskočiti u prozirnu haljinu koja otkriva baš sve.

Ne zaboravimo i to da je zločesta djevojka glazbene industrije nekoliko puta bila protjerivana s Instagrama zbog upornog objavljivanja provokativnih fotografija, s tim da najprovokativnije ostaju one snimljene za francuski časopis Lui. Za potrebe naslovnice je sjedila u stolici, potpuno gola, odjevena tek u gaćice, dok su u samom časopisu osvanule fotografije i njezine seksi guze.