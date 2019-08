Sve Hrvatice žele OVO odijelo Nine Badrić! Bila je prezgodna u njemu! Ispod nije bilo grudnjaka?!

Autor: Iva Hanzen

Nina Badrić je za potrebe nastupa u Beogradu odjenula eklektično bijelo odijelo s raznolikim kockastim uzorcima, koji su nas odmah asocirali na Mondrianove slike na kojima dominiraju upravo okomite linije i čiste, jarke boje.

Ovo nije prvi put da su Mondrianove slike završile na odjeći. To je već davno učinio slavni dizajner Yves Saint-Laurent koji je motive velikog slikara stavio na svoje haljine.

Ne znamo da li je do Mondriana ili je do energije kojom Nina odiše, ili je zaista do samog odijela, ali žene diljem Balkana su toliko poludjele za ovim izdanjem lijepe pjevačice da su joj inbox zatrpale upitima gdje ga mogu kupiti. Odogovor je: bilo gdje i bilo kada. Naime, odijelo se ne može fizički kupiti u dućanu, ali se može naručiti bez obzira na to gdje se nalazite, dok je sam brend smješten u Beogradu, a ime mu je Arte e Moda. No, ovaj modni brend ne nudi samo odijela, već i prekrasne haljine, također inspirirane slavnim slikarskim motivima.

Što se pak tiče naše Nine, jako nam se sviđa kako je odijelo kombinirala s minucioznim sofisticiranim sandalama na petu, kao i činjenica da ga je nosila bez bluze.