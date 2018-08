SVAKA ČAST! Ovoj se ATRAKTIVNOJ BRINETI dogodila nezgoda s haljinom, no ona je OVAKVA NASTAVILA ŠETATI PO GRADU

Paris Street style by Goran Cizmesija / Style Seconds #paris #street #style #fashion #streetstyle #streetfashion #pfw #gorancizmesija #GalaxyS9plus #withGalaxy Sadržaj sponzorira Samsung

A post shared by STYLE SECONDS Goran Cizmesija (@style.seconds) on Aug 22, 2018 at 11:48pm PDT