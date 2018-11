Što sve nekim ženama neće pasti na pamet: Ovakva se pojavila u javnosti

Ako ćete neku rečenicu čuti u modnim krugovima gotovo svakodnevno, onda je to ona da treba razmišljati izvan okvira. No, neke žene kao da ju shvate doslovno pa na kraju njihova odjevna kombinacija izgleda poput one iz cirkusa. Jer jedno je dati dozu osebujnosti nekom outfitu, a drugo je otići u potpuni kič.

Ova je brineta za dnevni izlazak odabrala nešto što bismo prije smjestili u garderobu kakvog kazališta. Doduše, žuti kaputić odličan je izbor, pogotovo ako želite razbiti monotoniju sivih jesenskih dana pa čak i da ga je kombinirala s recimo jarko zelenim hlačama visokog struka i bluzom u nekoj šarenoj boji, opet bi izgledala bolje nego u ovoj prilici. Teško da bismo ovu haljinu mogli nazvati haljinom, više je to kostim za baletnu predstavu, a s ovom maramom na glavi bolje da i ne počinjemo.