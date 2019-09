Sonja Kovač nemilice troši na odjeću! Evo na što je sad potrošila gotovo 18.000 kuna!

Autor: Iva Hanzen

Nakon što je mjesecima bila na moru, Sonja Kovač otputovala je u New York kako bi nazočila tjednu mode koji se svake godine ovo vrijeme održava u glamuroznoj svjetskoj metropoli. No, Sonja ne provodi vrijeme samo gledajući lijepu odjeću na manekenkama koje prolaze pistom nego i kupujući je. Nakon što je prije samo par dana potrošila više od 20.000 kuna na torbicu s Diorovim potpisom, sada je opet potratila novac na nekoliko skupocjenih komada. To su redom bili: plavi top Jacquemus, hlače od crnog skaja Revole, zelena torbica Jacquemus i cipele Miu Miu. Doduše, zelenu torbicu imala je i prije, no svejedno je potrošila značajnu svotu na krpice. Hlače su koštale 1322 kune, za top je dala 1251 euro, odnosno 9257 kuna, torbica ju je stajala 250 dolara, odnosno 1674 kune, dok su cipele bile 795 dolara, odnosno 5324 kuna. Dakle, sve skupa je za outfit kojim se pohvalila u Instagram Storyju dala više od 17.000 tisuća kuna.