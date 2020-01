SLUŽBENO JE! Brad Pitt i Jennifer Aniston opet zajedno! Evo kad su točno prohodali! Datum nije mogao biti romantičniji!

Autor: Iva Hanzen

Jennifer Aniston i Brad Pitt već tjednima ne prestaju biti glavna tema apsolutno svih medija na svijetu. Podsjetimo, prvo je Jennifer pozvala Brada na božićni domjenak koji je organizirala, onda su bili nerazdvojni na dodjeli Zlatnih globusa, iako je Brad navodno došao sam na dodjelu te je tvrdio ne planira provesti vrijeme s Jen. Potom su ih paparazzi uhvatili u Meksiku, gdje su navodno išli posvojiti dijete, iako su naravno ondje došli u odvojenim aranžmanima. Na dodjeli nagrada SAG su pak gotovo potvrdili da su opet zajedno jer su kamere zabilježile ne samo nježne poglede koje su si upućivali tijekom večeri, kao i snažno bodrenje jedno drugog dok su primali nagrade, već i trenutak u kojem Brad nije mogao pustiti Jen iz ruku i to nakon što mu je ona gurnula ruku duboko u sako.

I premda još nisu formalno priznali da su opet zajedno, njihovi su prijatelji otkrili tabloidu Mirror da ipak jesu obnovili vezu. Također su tabloidu otkrili kako su Brad i Jen bili na bar pet spojeva prije nego što su se susreli na dodjeli SAG nagrada, a jedna prijateljica glumice je čak izjavila sljedeće: “Mislim da ona njega nikada prestala voljeti, iako joj je slomio srce kada ju je ostavio zbog Angeline Jolie. Trebalo joj je puno vremena, ali sve mu je oprostila. To je glavni korak ako želite krenuti dalje”. Bradov poslovni suradnik je ovo potvrdio te je otkrio kako Brad ne prestaje pričati o Jen te da ih nikad nije vidio ovako sretne. Mirror također tvrdi da su Brad i Jen još na Zlatnim globusima planirali objaviti da su opet zajedno, no to ipak nisu učinili. Stoga, postavlja se pitanje kad su točno prohodali? Prema našoj računici, ako su bili na bar pet spojeva prije SAG-a, a opet su se počeli družili uoči Božića, to znači da su zajedno mjesec dana. Još kad uzmemo u obzir da su nakon 15 godina razdvojenosti prohodali točno za blagdane, koji su najromantičnije doba godine, nije ni čudo da njihovi prijatelji tvrde kako nikad nisu bili sretniji. S druge strane, mjesec dana veze još uvijek je strašno kratak perod pa razumijemo da ne žele odmah sazvati press konferenciju na kojoj će obznaniti da su opet zajedno. Sigurno se boje da ‘ne zacopraju’ svoju budućnost.