Slavne su Hrvatice poludjele za jednom haljinom: Evo što je toliko specijalno u njoj

Autor: Iva Hanzen

Nije baš česta pojava da neka slavna dama više puta obuče jednu te istu kreaciju, no kada se to dogodi, pogotovo ako ju počne kopirati čitava svita ostalih slavnih dama, slobodno možemo tu kreaciju prozvati IN predmetom. Tako je trenutačno pravi trend među slavnim Hrvaticama crna haljina hrvatskog dizajnera Ivana Alduka koju je prvo obukla Jelena Rozga na čak nekoliko svojih nastupa, a onda su identičnu haljinu počele obožavati i ostale slavne Hrvatice. Jelena ju pak toliko voli da ju nosi i na onim nastupima na kojima se smrzava pa ju nonšalantno obuče ispod kaputa.

View this post on Instagram W💣W #alduk #AldukRebelle #hautecouture #minidress A post shared by ALDUK (@ivan_alduk) on Jan 19, 2019 at 2:35am PST

View this post on Instagram 💣💣 #alduk #AldukRebelle #hautecouture #minidress A post shared by ALDUK (@ivan_alduk) on Jan 18, 2019 at 5:56am PST

Franka Batelić obukla ju je za Cesaricu, a Danijela Martinović za potrebe zadnje emisije showa ‘Zvijezde pjevaju.

View this post on Instagram 🦋 #alduk #franka #fashionambassador #cesarica A post shared by ALDUK (@ivan_alduk) on Jan 31, 2019 at 1:24am PST

Inače, riječ je haute couture haljini, a ne bilo kakvoj večernjoj haljini. Haute couture u doslovnom bi prijevodu značilo: visoka moda, no taj pojam ne označava samo kreacije vrhunskih svjetskih dizajnera, nego svaku haljinu ili odjevni predmet koji se šiva po mjeri, za određenog klijenta, koristeći izuzetno kvalitetne tkanine koje se naknadno iskrojavanju i šivaju s posebnom pažnjom posvećenom svim elementima haute couture proizvoda. U principu bi haute couture kreacija trebala biti proizvedena u nekoj modnoj kući koja mora imati tvornicu u Parizu s francuskim zaposlenicima i mora prikazivati kolekcije na tradicionalnom Couture fashion weeku u siječnju i srpnju. Aldukova haljina možda nije proizvedena u Francuskoj, nego u Hrvatskoj, ali to je ne čini ništa manje haute coutureom. Dapače, svojim izgledom može stati bok uz bok kreacijama najvažnijih imena kada govorimo o visokoj modi, a to su Christian Dior Jean Paul Gaultier, Givenchy, Chanel i Giambattista Valli.

View this post on Instagram 💣 #alduk #AldukRebelle #hautecouture #minidress A post shared by ALDUK (@ivan_alduk) on Jan 18, 2019 at 4:50am PST

Također, svaki haute couture model sašiven prema klijentu ili manekenki koja će ga nositi na pisti mora savršeno ležati na tijelu i najčešće sama izrada znači sate i sate posla, a nerijetko i dane ili mjesece ovisno o modelu, kao i o ručnom radu koji uključuje nizanje perli, ili nekog drugog detalja, jednu po jednu kako bi se dobio unikatan i fascinantan dojam. Zato su valjda sve slavne Hrvatice i poludjele za ovom haljinom jer na svakoj stoji kao da je rođena za nju.

Aldukova haljina inače košta 3 200 kuna, a mnoge ga djevojke često nose za svadbe ili maturalne večere. Doduše, ove manje slavne možda će ju morati kupovati na rate, ali jedno je sigurno – u ovoj haljini nećete ostati nezamijećene. Ovu haljinu iz Aldukove kolekcije Rebelle odlikuje raskošan dizajn s efektnim, vezenim detaljima po rukavima, a dojmu pridodaju i V izrez, bogata tekstura tkanine i 3D leptir volani od tila. Haljina je k tome načinjena od 3D čipke, tila i viskoze pa mami poglede samim materijalom.