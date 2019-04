Sjećate se hrvatske Britney Spears? Obilježila je 90-e, a evo gdje je danas!

Autor: Iva Hanzen

Sjećate se Veline, čiji hit iz 90-ih ‘Sherry Sherry’ svi još uvijek znaju napamet. ‘Sherry, sherry, tijelo mi treperi’, stih je koji je tada srednjoškolku Velinu Oršolić u tren lansirao u zvijezde. Podsjetimo i na to da je u spotu za spomenutu pjesmu plesala danas turbopopularna Maja Šuput koja je karijeru započela upravo kao plesačica za Velinu. Jednom obična plesačica i u pozadini, a danas najtraženija pjevačica na Balkanu, Maja je odlučila ostati u glazbenim vodama i prometnuti se u vodeće ime na estradi. No, Velina nije imala takve planove. Izgleda da je prerano ušla u sve to pa joj se nije svidjelo. Naime, imala je samo 16 godina kada je snimila spot za ‘Sherry Sherry’, a zanimljivo je da ju je menadžer otkrio dok je na kiosku kupovala časopis.

Umjesto glazbene karijere odabrala je onu majke i poduzetnice pa danas vodi cvjetni atelje te je pokrenula liniju kometike Eva Maria Cosmetics. Prije karijere u industriji ljepote, završila je talijansku školu dizajna, a neko vrijeme je živjela u Španjolskoj. Na kraju joj je ‘Sherry, Sherry’ bio jedini hit, a u intervjuima je čak priznala da joj je to iskustvo pomalo prisjelo jer su je prisilno obojali u plavo, a i brzo je shvatila da ju žele pretvoriti u nešto što nije.