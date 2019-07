Severina zahvalila Srbima pa otišla svirati u Dalmaciju, ali za Srbe se bolje sredila!

Autor: Iva Hanzen

Nakon koncerta u srpskom Knjaževcu, Severina se zaputila u Primošten kako bi nastupila. Poslije koncerta u Knjaževcu svojim je srpskim obožavateljima putem Instagram-statusa poručila: “Knjaževac, ruke služe mi da vas zagrlim… Sinoć je bilo prepuno emocija ❤️ voli Vas vaša golden girl” i “Zahvalna sam za ovu večer 🙏, koju ću pamtiti po nevjerojatnoj energiji ljudi iz Knjaževca❤️”.

No, bilo joj je jednako lijepo i u Primoštenu, pa se nakon koncerta u klubu Aurora zahvalila i svojoj hrvatskoj publici riječima: “Svugdje me dočekaju kao svoju, ali nigdje kao u Aurori. Pjevali smo po kiši i niko nije tija ić doma. To je bio koncert za klavijaturu i bubanj, a publika je bila SVE ostalo 🙌🏻… kakav koncert, kakvo ludilo…”

Ipak, za srpsku se publiku malo više sredila. Na koncertu u Knjaževcima nosila je potpuno prozirnu mrežastu haljinu ispod koje su se vidjeli grudnjak i gaćice, dok se za koncert u Primoštenu odlučila na sportsko izdanje koje jest bilo simpatično, ali opet je izgledalo kao da je Seve pobacala na sebe što god je stigla, da ne spominjemo da su sportska izdanja ipak prikladnija za, kako im samo ime govori, sportske aktivnosti. Kako biste bolje promotrili oba outfita, ne zaboravite prstom pomicati udesno na gornjoj i donjoj fotografiji.

Međutim, fanovima se svidjelo i ovo sportsko izdanje. “Uvijek najljepša 😍❤️”, zaključila je jedna obožavateljica, “A stil famozan!❤️”, dodala je druga, dok je treća napisala: “Nemaš zamjenu – univerzalna ljepoticano”, a i ostali su se složili da je Severina bila jako zgodna u Primoštenu. Obožavatelji su se osvrnuli i na činjenicu da je padala kiša, unatoč kojoj nitko nije otišao doma. “Pa vole te. Kiša je lepa kada neko peva uz emociju” i “Kakvo ludilo, koja energija, bilo je savršeno i s kišom”, objasnili su neki od obožavatelja.