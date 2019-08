Severina ovim fotografijama dokazala da je najljepša žena na svijetu! Sama priznala da joj nema ravne!

Autor: Iva Hanzen

Dobro znamo da Severina izgleda senzacionalno u kupaćem kostimu, no to nas ne sprječava u tome da svaki put iznova ostanemo zapanjeni njezinom ljepotom kad objavi novu fotografiju u ovom ‘must have’ ljetnom komadu.

‘Victoria’s secret who? 😈’, odnosno ‘Victoria’s Secret, tko?’ napisala je pjevačica pored dviju novih seksi fotografija u kupaćem. Dobro se zna da su modeli koji nose rublje s potpisom ovog brenda najljepše žene na svijetu, a ovime kao da je rekla: ‘Ma tko su Victoria’s Secret modeli prema meni’. I zaista, premda je u ovaj ekskluzivni krug modela teško ući, ljepota žena koje su odabrane da reprezentiraju Victoria’s Secret brend gotovo da se ne može mjeriti s ljepotom naše Severine. Sevka je ipak daleko viša klasa ne samo iznad tih modela, popularno zvanih ‘Viktorijine anđelice’, nego iznad većine žena na svijetu. To su potvrdili i obožavatelji lijepe Severine koji su ostavili komentare poput: ’90 sete sam rekla da si mi najlipša žena koju sam vidjela, a bila sam mala. Eto sada malo veća opet to tvrdim. A ljudi neka čakulivaju😊’, ‘Koliko zgodna možeš biti !?! 🤩’,’Bomba 🔥’, ‘Zgodnija svake godine!’, Baš tako 😂’, Bolnoooo dobra’ i ‘Božanstvena ženo’.

Doduše, neki su je optužili da izgleda kao Barbika, a drugi da je ‘milfača’, odnosno žena u starijim godinama i obično nečija majka koja se i dalje dobro drži, no Seve se naravno nije obazirala na ovakve provokacije.