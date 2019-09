Severina besramno iskopirala Maju Šuput! Zar je moguće da izgleda poput njezina klona!?

Autor: Iva Hanzen

Nakon što se Maja Šuput pojavila u bijeloj Balenciaga tunici koju je kombinirala s visokim čizmama u istoj boji, Severina je učinila isto. Doduše, umjesto visokih čizama, odabrala je one do gležnja, takozvane sock-boots, odnosno “čarape – čizme”, kojima smo još prošle sezone prognozirali kraj, ali sada kada ih Severina opet nosi, sve će Hrvatice sigurno poludjeti za njima. Već su poludjele i za bijelom haljinom koju je Sevka odabrala pa su je na Instagramu obasule pitanjima gdje ju je kupila. Pretpostavljamo – nigdje gdje je obične Hrvatice mogu kupiti. U svakom slučaju, Severina je izgledala poput Majina klona, jedino što je struk istaknula tankim remenom, dok Maja to nije učinila.

Seve se u zadnje vrijeme opasno primila kopiranja. Nedavno je tako nosila haljinu nalik na onu koju je Angelina Jolie nosila na Oscarima 2012. godine, jedino što je haljina američke glumice bila u crnoj boji. Doduše, premda Severina nije iskopirala samo kroj Angelinine haljine nego i pozu u kojoj je ponosno izbacila lijevu nogu, moramo priznati da je naša pjevačica ipak bolje nosi od Angeline.