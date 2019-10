‘Seve bolja riba sad nego prije 20god’ Severina opasno napalila obožavatelje kožnom minicom i jaknom

Autor: Iva Hanzen

S obzirom na to je u zadnje vrijeme dosta eksperimentirala s odijevanjem, već smo pomislili da je Severina došla u onu kritičnu fazu, iz koje primjerice Maja Šuput očito nikad neće izaći, a u kojoj na sebe pobacaš prvo što vidiš. Ili još gore, unajmiš stilista da to učini za tebe. Ipak, na zadnjem nastupu, onom održanom u Zurichu, Seve je pokazala da je i dalje u stanju zavesti svojim izgledom. Umjesto eksperimentiranja odlučila se na nešto što definitivno uvijek prolazi, a to su kožna minica i jakna. Koliko je zgodna u ovoj naizgled jednostavnoj, ali apsolutno moćnoj kombinaciji svjedoče brojni komplimenti koje je dobila ispod ove serije fotografija. Sve ih pregledajte pomičući prstom u desno.

‘Kako si medena mmmmm’, ‘Bože moj😍’, ‘👍Seve bolja riba sad nego prije 20god. 🔝🔝🔝👑💖’, ‘Božica’, ‘Bomba ❤️’, ‘Koja si ti magija bebo🙈🙈🔥’, ‘Sve ljepsa i ljepša…. nestvarno👸🏼’, ‘Uff kakav pogled jebenii🔥’, ‘Seve ubijaš 😉 ‘, ‘Nema do naše Seve bravo biseru Dalmacije’, ‘Splitski curetak 💖🍹👍’ i ‘Avion si pravi’, pisali su joj oduševljeni fanovi koji nisu mogli doći sebi što od ljepote pjevačice, što od činjenice da izgleda baš toliko mladoliko.

Doduše, bilo je i onih koji smatraju da je Severina premršava pa su joj poručili sljedeće: ‘Nedaj bože da izađe na pravu buru obje noge bi joj završile u Italiji😱’ i ‘Tako si mršava, daj se malo nabildaj’, no većini ipak nije smetala težina pjevačice. Dapače, jedan ju je fan otvoreno pitao za broj.