Samo Maji Šuput može pasti na pamet da obuče OVAKVO NEŠTO! Kakva je ovo haljina!?

Autor: Iva Hanzen

Maja Šuput u zadnje vrijeme ne izlazi iz svojih novih bijelih čizmica koje uvijek kombinira na način da ne možemo prestati gledati u nju kada se pojavi u ovim statement ljepoticama. Doduše, ne možemo prestati gledati u nju jer ne možemo doći sebi od Majinih ideja kako ih nositi. Prvo ih je obukla u kombinaciji s kožnom jaknom i prugastom haljinom koju nije potrebno ozbiljnije komentirati jer smo sigurni da će se svi složiti kako je u najmanju ruku ništa posebno.

Ovaj put ih je kombinirala na bolju haljinu, no koliko je ona na prethodoj fotografiji obična, toliko je ova ekstravagantna, što bi moglo izazvati podijeljeno mišljenje njezinih fanova. Inače, uz fotografiju roze haljine od perja napisala je sljedeći status: ‘So ready for @supertalenthr show No1 📽 in love with my styling today 👸🏼(Tako sam sretna zbog prve epizode Supertalenta, obožavam današnji styling).’, čime nam je dala do znanja ne samo da neumorno nastavlja sa svojim brojnim poslovnim obavezama, nego i u čemu će se pojaviti u prvoj epizodi nove sezone ‘Supertalenta’. Već vidimo da će mišljenja na njezin outfit u toj prvoj epizodi biti podijeljena, ali s druge strane, ako se netko na hrvatskoj estradi ne boji uskočiti u sve i svašta, pa bili to i najekstremniji komadi, to je Maja Šuput.