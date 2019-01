SAMO Jennifer Lopez može objaviti OVAKVU fotografiju na Instagramu i ispasti lijepa!

Autor: Iva Hanzen

Iako zvijezde često na svom Instagram profilu objave fotografiju koja je navodno bez šminke, kada se malo bolje promotri, lako se dođe do zaključka da to ipak nije fotografija bez šminke. Na kraju se ispostavi da su korišteni ne samo puder, maskara i blagi ruž, nego i čak nekoliko filtera. No, ova je fotografija Jennifer Lopet uistinu bez šminke i ako se bolje promotri lako će se uočiti da Jen zaista nema ništa od šminke na licu, ali i da nije korišten ikakav filter.

View this post on Instagram #nofilterFriday #nomakeupday #lovemeasIam 🦋🦋🦋 A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jan 18, 2019 at 3:31pm PST

Možete li vjerovati da ova žena ima 49 godina? Ni traga borama, ni traga lošoj koži, a Jen se zaista nije posebno pripremala za ovu fotografiju, što se vidi i po tome da se čak nije trudila ni kosu oprati. Zadivljeni smo Jenniferinom prirodnom ljepotom, ali i hrabrošću da stavi ovakvu fotografiju na društvene mreže.