Prošetala se centrom Zagreba u haljini bez grudnjaka! Grudi joj toliko velike da joj pukla naramenica!

View this post on Instagram

Dva sata poslije se nisam toliko smijala. Pukla mi je naramenica na haljini. Evo me idem doma, molim Boga da nikog ne poslikam s desnom cicom. E moja Zara. Kvaliteta: bofl. . . . #summer#summervibes#summertime#summeroutfit#ootd#outfitinspo#outfitideas#outfitoftheday#stylegram#styleinspo#stylediary#fashiongram#fashionblogger#fashionista#šiksik